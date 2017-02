„Ziel ist gemeinsames Musizieren der Musikschüler und Musikschülerinnen miteinander, aber auch zusammen mit den Lehrkräften“, so der Leiter der Musikschule, Alexander Blach-Marius. Am Mittwoch war es wieder so weit: Wie jedes Jahr zu Semesterende der Regionalmusikschule Wolkersdorf gab es wieder eine Youngster’s Jam Session im Outback.

Die an diesem Abend gespielten Stile bestachen durch große Vielfalt. Von Genres wie Pop, und Rock bis Jazz war alles dabei. Wichtig bei diesen Jam Sessions ist vor allem die Spontanität der Teilnehmenden, denn man weiß nie, was der Abend bringt. Manches wurde nämlich bereits geprobt und könnte schon auf einer Bühne gespielt werden, anderes gab es das erste Mal in dieser Formation. Diese Zusammenstellungen ergaben sich jedoch nicht nur aus Schülern, sowohl Lernende als auch Lehrende waren mit dabei.

„Ziel ist gemeinsames Musizieren.“Alexander Blach-Marius, Leiter der Regionalmusikschule Wolkersdorf

Spannung bringt dabei auch der eigentliche Auftritt selbst: Manchmal wird vor dem gemeinsamen Spielen zuerst nochmals Detail und Form des Auftrittes besprochen, manchmal geht es jedoch sofort ohne Hilfestellung los und man trägt sich gemeinsam durch das Stück, so wie es eben bei Liveaufführungen vorkommt.

Die Jam Sessions im Outback werden immer populärer. Veranstalter Alexander Blach-Marius und Outback-Verantwortlicher Markus „Didi“ Dietrich sind zufrieden: Die Aufführenden hatten ein zahlreiches Publikum, dem sie ihre unterschiedlichsten Darbietungen an diesem Abend präsentieren konnten. Auch Bürgermeisterin Anna Steindl kam zu Besuch, um sich das Talent der Nachwuchskünstler und Nachwuchskünstlerinnen selbst anzusehen.

Meghan Trainor, Bruno Mars, Amy Winehouse

Der Bogen spannte sich von Jazzsongs über Songs von Meghan Trainor, Bruno Mars, Amy Winehouse u.a. bis zu den Alternative Bands wie Muse und den Imagine Dragons, welche instrumental und vokal umgesetzt wurden. Dies bedingte zahlreiche Besetzungsmöglichkeiten bis hin zu vier Sängerinnen gleichzeitig. Die Jüngste unter den Sängerinnen war gerade einmal elf Jahre alt. Durch die zahlreichen Beiträge blieb letztlich keine Zeit zum gemeinsamen Jammen. „Das sollte zum nächsten Termin mehr Platz finden, wo dafür eigens Raum geschaffen wird“, berichtete Markus Blach-Marius.