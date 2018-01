Neujahrsempfang: Verdiente vor den Vorhang geholt.

Neujahrsempfang in Wolkersdorf: Bürgermeisterin Anna Steindl nutzte die Gelegenheit, um erfolgreiche Wolkersdorfer, wie Schneepflug-WM-Teilnehmer Gerhard Vock, Kunstturnerin Marlies Männersdorfer und Lehrlings-Bundessieger Florian Mittermaier oder Philipp Kaiser und Bernhard Kornherr, die das „Race around Austria“ gewonnen haben, vor den Vorhang zu holen. Und: Steindl gab Einblicke in die künftige Entwicklung der lebenswerten Kleinstadt im Gravitationsfeld der Bundeshauptstadt und der Philosophie dahinter.

