Wieder heftige Diskussionen im Wolkersdorfer Gemeinderat: Für Aufruhr sorgte bei der jüngsten Sitzung ein Antrag der ÖVP, der die private Bild- und Schallaufnahme im Sitzungssaal verbieten wollte.

Nachdem das Aufnahmegerät der Bürgerliste MIT:uns von der Mitte des Saals wieder in den hinteren Bereich des Sitzungssaales verlegt wurde, wurde der Antrag zurückgezogen. Im Zuge der Debatte regte SPÖ-Gemeinderätin Elisabeth Fischer an, die Gemeinde könnte doch selbst die Sitzungen filmen. In einer späteren Gemeinderatssitzung wird die Causa neu beraten werden.

Der schale Nachgeschmack blieb. „Benehmen Sie sich bei den öffentlichen Sitzungen einfach so, dass Sie sich nicht dafür genieren müssen“, riet Gerhard Martinek, MIT:uns-Sympathisant, den Gemeinderäten in den sozialen Medien ätzend.

Gerald Kammerhofer, Landesgeschäftsführer, NÖ Gemeindebund: „Grundsätzlich sind Sitzungen öffentlich.“ | NOEN

„Grundsätzlich sind Gemeinderatssitzungen öffentlich“, erklärt Gerald Kammerhofer, Landesgeschäftsführer des NÖ Gemeindebundes. „Jedoch kann der Bürgermeister am Beginn der Funktionsperiode das Verbot nicht einfach pauschal festlegen. Es muss entweder für einen bestimmten Tagespunkt oder für eine bestimmte Sitzung festgelegt werden.“ Wäre das Verbot einmal erlassen, wären jegliche Aufzeichnungen, bis auf das Amtstonband, verboten.

„Ist sehr schwer, die Themen abzugrenzen“

Ein weiteres großes Thema bildete die Menge an Anfragen der Partei MIT:uns, die zum letzten Tagesordnungspunkt „Anfragen an die Bürgermeisterin“ gestellt wurden.

„Ein Tagespunkt in dieser Art ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Gemeinderat kann sich hierauf nicht vorbereiten, außerdem ist es sehr schwer, die Themen abzugrenzen“, sagt Kammerhofer.

MIT:uns verlangte Antworten unter anderem im Bereich der Hauptstraße, beispielsweise „Wurde die Funktion des Ortskerns neu definiert?“, des zweiten Bauabschnitts des Jugendtreffs „Outback“ und der Überschüsse aus dem Thema „Abwasserbeseitigung“.

Bürgermeisterin Anna Steindl: „Wir brauchen einen großen Saal. Das ist etwas, dass uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird.“ | zVg

„Wir möchten natürlich in der Gemeinde alles transparent halten und Auskunft geben, jedoch ist es organisatorisch äußerst kompliziert, so viele Fragen zu beantworten. Hierzu könnten auch die Ausschüsse genutzt werden“, so Bürgermeisterin Anna Steindl, die die Anfragen bis zur nächsten Sitzung bearbeiten wird.

Johannes Schwarzenberger, MIT:uns: „In den Ausschüssen werden Anfragen vom Tisch gewischt.“ | NOEN, zVg

„Wir haben es in den Ausschüssen bereits versucht, dort wurden die Anfragen jedoch einfach vom Tisch gewischt. Wir müssen einfach noch offensiver und öffentlicher werden“, meint MIT:uns-Parteichef Johannes Schwarzenberger.