Die scheinbar unendliche Geschichte um die Schadstoffe aus den Containerklassen hat nun doch ein gutes Ende gefunden. Zu Beginn des Schuljahres waren erhöhte Terpen- und Aldehydwerte festgestellt worden. Seitdem wurde an einer Lösung gearbeitet.

Doch die Sanierung entpuppte sich als schwierige Angelegenheit. Eine Spezialfolie konnte zwar den beißenden Geruch beseitigen, die Schadstoffe blieben aber nachweisbar. Auch die Sanierung mittels Spezialmasse dauerte aufgrund des nasskalten Winterwetters länger als erhofft.

„Die Abschlussmessung hat ergeben, dass auch vor dem Lüften keine bedenklichen Schadstoffwerte vorliegen.“Bernhard Damberger, Leiter des analytischen Labors IBO Innenraumanalytik OG

Am 27. Jänner erfolgte dann die lang ersehnte Abschlussmessung in allen Klassenräumen. Laut Leiter des analytischen Labors IBO Innenraumanalytik OG, Bernhard Damberger, welcher die Messungen im Laufe des Vorfalls übernahm, stellt die hohe Schadstoffbelastung im Gymnasium einen extremen Einzelfall dar. „Wir haben zwar öfter mit Verunreinigungen in der Luft zu tun, so hohe Schadstoffwerte hatten wir jedoch noch nie“, erklärt Damberger.

Schadstoffwerte im Normalbereich

Nun gibt es aber die Entwarnung: Die Schadstoffwerte befinden sich nun im Normalbereich. „Unsere Abschlussmessung hat ergeben, dass es auch vor dem Lüften keine bedenklichen Schadstoffwerte mehr gibt“, so Damberger. Die vorhandenen Werte sind laut Damberger unbedenklich und immer nachweisbar sobald sich in einem Raum Holzprodukte befinden. Seiner Einschätzung nach ist die Folie auch nicht anfällig für Schäden und wird also bis zur Auflösung der Containerklassen und zur Fertigstellung des Zubaus intakt sein.

Für die Kinder heißt es nun wieder zurück in ihre Klassenräume. Aufatmen auch bei Schuldirektor Gerhard Schwaigerlehner: „Es war für alle Beteiligten ein langwieriger Prozess. Wir sind froh, dass das nun vorbei ist.“