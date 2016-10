Nächster Schritt zur „Schule der Zukunft“. Bei der Gemeinderatssitzung letzten Donnerstag wurde die Auslobung des Architektenwettbewerbs für den Umbau der Wolkersdorfer Volksschule in der Kirschenallee beschlossen. Wie gewohnt sorgte das Projekt für Diskussionen.

MIT:uns und WUI bemängelten Prozess

Drei Zusatzanträge wurden von der Bürgerliste MIT:uns gestellt. Gefordert wurden eine genaue Kostenaufstellung, laut der Bürgerliste sei diese lückenhaft, ein Ablaufplan und das Einsetzen des Gemeinderates Michael Gadinger von der Liste als Berater. Die Grünen stellten einen Gegenantrag zu dem Thema.

Der Architektenwettbewerb startet Mitte des Monats und spätestens im Jänner soll die Entscheidung für eines der bis dahin eingereichten Baukonzepte fallen. Architekt Werner Zita und Rechtsanwalt Martin Stempkowski, die in zahlreichen Ausschüssen und Runden Tischen mit der Gemeinde den Architektenwettbewerb für den Umbau der Volksschule entworfen hatten, waren anwesend, um letzte Fragen der Gemeinderäte zu klären.

„Der Prozess ist nicht alltäglich!“

Bürgermeisterin Anna Steindl über das Projekt „Schule der Zukunft“

Gemeinderat Christian Schrefel (WUI) forderte, dass die Goldstandards des Klima- und Energiefonds für alle großvolumigen Neubauten in den Kriterienkatalog für die Beurteilung der eingereichten Konzepte aufgenommen werden. „Wir haben Energiestandards in den Kriterien erwähnt“, erwiderte Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP). Schrefel daraufhin: „Das ist zu ungenau.“ Aufgenommen wurden die Standards in den Beschluss nicht.

Die Bürgerliste MIT:uns wartete mit gleich drei Zusatzanträgen zu dem Punkt der Tagesordnung auf. Laut MIT:uns sei die Kostenaufstellung lückenhaft: Es würden Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro nicht angegeben werden, so Gemeinderätin Elisabeth Heller.

Schrefel: "Spreche aus Erfahrung, nicht aus Präpotenz"

Weiters vermisste die Bürgerliste einen Gesamtterminplan, der innerhalb von vier Wochen angelegt werden sollte. Um bessere Einsicht in den Ablauf des Architektenwettbewerbes zu haben, schlugen sie vor, dass Michael Gadinger, Vorsitzender des Bauausschusses, als zusätzlicher Berater ohne Stimmrecht hinzugezogen werde. Alle drei Anträge wurden von ÖVP und SPÖ abgelehnt. WUI forderte in einem Gegenantrag wiederholt, dass ihre Neubauvariante überprüft werden solle und das Projekt so lange gestoppt werde. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

Zeitweise gingen die Wogen hoch: Gemeinderat und Alt-Bürgermeister Norbert Heurteur warf Schrefel vor, er stelle die VP-Mandatare als unfähig und ohne Hirn dar und sagte weiter: „Bisher erlebe ich nichts als Präpotenz.“ Schrefel: „Ich spreche aus Erfahrung, nicht aus Präpotenz.“ Trotz der Streitigkeiten freut sich die Bürgermeisterin auf den Bewerb: „Das wird spannend.“ Nur wenige Gemeinden würden ein derartiges Projekt so aufwendig gestalten: „Der Prozess ist nicht alltäglich!“