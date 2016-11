Am 4. November ist es so weit: Wolkersdorf hat wieder eine dritte Kassenärztin. Cornelia Luxbacher-Stonek hat bereits einige Zeit als Vertreterin von praktischen Ärzten in der Region gearbeitet.

In der Praxis im Schlosspark sind die Bauarbeiten derzeit in den letzten Zügen. Luxbacher-Stonek erzählt: „Die vergangenen sechs Monate waren eine intensive Zeit. Ich musste alles neu machen.“ Umso mehr freut sie sich auf die Eröffnung.

"Möchte Menschen beraten und begleiten"

Wichtig ist der gebürtigen Hauskirchnerin, ihre Patienten nicht nur nach den Methoden der Schulmedizin abzuarbeiten. „Ich möchte die Menschen auch beraten und begleiten. Das kommt oft zu kurz.“ Sie setzt sich mit Lebensberatung nach Imago auseinander. Zusätzlich zur klassischen Behandlung will sie dieses Service nach Abschluss der Ausbildung anbieten. Es werde aber leider nicht von der Gebietskrankenkasse gedeckt.

Begleitet hat sie Menschen auch bei ihrem letzten Lebensabschnitt. Luxbacher-Stonek arbeitete in den letzten Jahren im Altersheim Mistelbach: „Das war eine prägende Zeit für mich. Ich habe viele berührende Lebensgeschichten gehört und Gespräche geführt.“

"Wollen keine Situation wie vor drei Jahren"

SP-Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Horst Holzer, war bei der Suche nach einer dritten Kassenärztin federführend: „Wir konnten fast alle Krankenkassen für uns gewinnen.“ Das war aber nicht von Beginn an so: Als Gertrude Bartke im Herbst letzen Jahres die Behandlung von Patienten der Gebietskrankenkasse abgab, wurde auch nur diese ausgeschrieben. Niemand meldete sich. Erst, als die kleinen Kassen dazukamen, bewarben sich Interessenten.

Für Holzer ist es wichtig, dass die Stelle der dritten Kassenärztin wieder besetzt ist: „Wir wollen auf keinen Fall wieder eine Situation wie vor einigen Jahren, als bei einer Grippewelle die Menschen bis auf die Straße bei den Ärzten anstanden.“ Wolkersdorf hatte zu dieser Zeit nur zwei Kassenärzte.