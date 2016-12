Das politische Jahr endete mit einem Paukenschlag: Dominic Litzka wurde bei der Gemeinderatssitzung letzte Woche von der eigenen Partei als Stadtrat abgesetzt. Er sagt, er habe bis dahin nichts davon gewusst. Seitens der Wolkersdorfer ÖVP heißt es, die Zusammenarbeit innerhalb der Partei mit Litzka sei nicht zufriedenstellend gewesen. Hintergrund ist ein interner Konflikt, der schon lange schwelt.

zVg, Schlöglhofer

Der Umbau im Gemeinderatsteam wurde mit einem von elf der fünfzehn ÖVP-Mandataren unterschriebenen Dringlichkeitsantrag eingeleitet. Der schaffte es jedoch nur mit 14 gegen 13 Stimmen auf die Tagesordnung. Litzka (32 Jahre) ist in Zukunft nur noch als normaler Gemeinderat in Wolkersdorf tätig. Sein Amt übernimmt Josef Siebenhandl (56). Letzterer hat einen schnellen Aufstieg hinter sich, rückte er doch erst diesen Herbst für Jürgen Maier in den Gemeinderat nach. Der Straßenmeister wird vor allem in Infrastrukturfragen sein Fachwissen einbringen, so die Partei.

„Der gestrige Tag war sicherlich kein schöner“

Dominic Litzka

Litzka wurde an dem Abend mit der Abwahl überrumpelt. Er wusste nichts davon: „Dieser Tag war sicherlich kein schöner für mich“, kommentierte er die Gemeinderatssitzung: „Ich habe mit vollem Engagement und Herz für unsere Gemeinde in der Vergangenheit gearbeitet und werde für die Bevölkerung, so gut ich kann, als Gemeinderat weiterarbeiten. An schweren Situationen kann man wachsen oder zerbrechen, ich versuche Ersteres.“ Er kritisiert an der Bürgermeisterin Anna Steindl, sie lasse in ihrer Partei keinen Pluralismus zu. Das Junge werde ausgemerzt.

Bürgermeisterin Anna Steindl sieht das anders. Litzka habe mehrere Chancen bekommen. Doch die Zusammenarbeit war scheinbar nicht zufriedenstellend. Steindl: „Ich muss mich auf mein Team verlassen können.“ Der Konflikt innerhalb der ÖVP schwelt schon seit Beginn der Regierungsperiode.

Litzka wurde hinter Steindl bei der letzten Wahl auf den zweiten Platz gewählt. Bei der folgenden konstituierenden Gemeinderatssitzung stand die Wahl der Bürgermeisterin auf dem Programm. Steindl gewann nur knapp mit 15 Stimmen gegenüber 14 Stimmen für Litzka, auch dank der SPÖ. Drei ÖVPler, MIT:uns und WUI hatten für ihn gestimmt. Der Vorwurf der Absprache zwischen Litzka und der Opposition steht im Raum. Parteiintern soll das zum Vertrauenverlust geführt haben. Für Ungereimtheiten sorgte auch die Besetzung des Vizebürgermeisteramts. Eine Zeit lang war Litzka während des letzten Wahlkampfs Kandidat für die Position. Mitten in der heißen Phase wurde aber auf Andrea Stöger-Wastell umgesattelt.

Vorerst wurde Litzka dann Stadtrat für Sport, Kunst und Kultur. Es soll schon einige Monate vor seiner Abwahl von der Position Überlegungen in diese Richtung gegeben haben. Den 85er-Jahrgang trifft, dass seine Arbeit in den Ausschüssen stark beschnitten wird. Als Stadtrat durfte er an allen Ausschüssen teilnehmen: „Ich habe überall mitgearbeitet und mitgewirkt.“

In Zukunft ist das nun auf die Ausschüsse beschränkt, in denen er offiziell sitzt.