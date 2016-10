Durch Transparenz und einheitliche Topwasserqualität will der Wolkersdorfer Wasserverband seinen Ruf verbessern. Erhöhte Nitratwerte in manchen Brunnen sorgten in der Vergangenheit für Verunsicherung bei der Bevölkerung.

Aufbruchsstimmung herrscht nun beim Wolkersdorfer Wasserverband. Momentan wird an einer zentralen Aufbereitungsanlage am Gerichtsberg gearbeitet, die das gesamte Gemeindegebiet mit Wasser in einheitlicher Topqualität versorgen soll. Ein Teil im Wirtschaftspark ist bereits in Betrieb. Im Juli nächsten Jahres folgt der Rest. „Dann haben wir Schweizer Qualität“, so Gemeinderat Roland Gube stolz. Er leitet seit dem Frühjahr den Verband.

Unabhängigkeit von großen Versorgern

Etwa 2,8 Millionen Euro wurden dafür vom Verband in die Hand genommen. „Wissen Sie, wir könnten das Wasser von einem großen Energieversorger kaufen. Das würde für uns geringen administrativen und personellen Aufwand bedeuten. Aber auch Abhängigkeit“, erklärt Gube. Würde die Qualität sinken, so könnte nichts dagegen unternommen werden, auch bei Wassermangel in einer Krisensituation. „All das haben wir unter Kontrolle, wenn wir uns selbst versorgen“, so der Gemeinderat weiter. Aktuell wird das Wasser aus verschiedenen Brunnen im Gemeindegebiet bezogen.

Qualität und Nitratwerte variieren teils stark. Mit der neuen Anlage wird das Wasser aller Brunnen in Zukunft in eine zentrale Anlage zusammengeleitet, aufbereitet und anschließend eingespeist. So soll einheitliche hohe Qualität garantiert werden. Auch Transparenz steht ganz oben auf der aktuellen Agenda des Vereins. Die vierteljährlichen Überprüfungsberichte zur Wasserqualität werden bereits veröffentlicht. Auch das Image des Verbands soll entstaubt werden. Eine der Zeit entsprechende Homepage soll entstehen.

Durch einen Email-Newsletter sollen die Wolkersdorfer immer informiert sein. „Wir werden auch moderne Kanäle wie WhatsApp und facebook nutzen, um die Menschen zu erreichen“, sagt Gube.