Golfpräsident Georg Lackinger dankte Mewald dabei für die Austragung und auch die Zusammenarbeit zwischen Hotel und Golfclub. Sportlich steht das Hausturnier seit zehn Jahren ganz im Zeichen von Michael Frank. Der Golfclub-Manager hat in den letzten neun Jahren jeweils an der Seite von Dominik Kubicek den Brutto-Sieg beim Hausturnier geholt.

Heuer erhielt er in den Tagen vor dem Turnier eine Krankmeldung seines Standardpartners, und so musste Gattin Dagmar Frank einspringen. Sie stand dabei aber ihre Frau und führte das Team mit ihrem Mann zum Bruttosieg. Der Longest Drive ging bei den Damen an Henriette Köllner und bei den Herren an Kurt Brezina. „Nearest to the Pin“ holten sich Marianne Vincenz und Franz Hartmann. Nettosieger im Texas-Scramble-Spiel wurden Stefan und Angela Staudigl.