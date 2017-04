Auch in seiner Funktion als Bezirksobmann des Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) lässt Stadtchef & Landtagsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP, nichts über das Landesklinikum Mödling kommen. Vor allem auch als „Wirtschaftsfaktor. Der Mödlinger Standort inklusive der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Hinterbrühl generiert eine Wertschöpfung in der Höhe von 124 Millionen Euro, wovon wiederum im Bezirk etwa 2.050 zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren.“

In Mödling sind aktuell 754 Personen beschäftigt, in Hinterbrühl 99. Hintner freut sich auch im Sinne der Anrainer, dass ein Ende der Bauarbeiten inmitten des Wohngebiets – Spatenstich war vor sieben Jahren – abzusehen ist. Derzeit läuft die Fertigstellung (Innenausbau) der Pavillons B (Payergasse) und C (Buchberger-Gasse), die Übergabe des gesamten Neubaus ist für Oktober geplant. Verläuft alles plangemäß, kann im November der Patientenbetrieb in den Pavillons B und C starten; Pavillon A (Buchberger-Gasse/Payergasse) wurde bereits vor drei Jahren in Betrieb genommen.

Schlussendlich stehen nach der Übersiedlung in die neuen Räumlichkeiten der vollständige Abbruch der alten Gebäudeteile (Sr. Restituta-Gasse) sowie die Errichtung der neuen Eingangshalle an. Das provisorische Entree in der Payergasse wird im November aktiviert.