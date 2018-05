Das subjektive Gefühl trügt die Anrainerinnen und Anrainer von verkehrsbelasteten Gebieten nicht: Der Lkw-Verkehr hat heuer erneut deutlich zugenommen. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse, mit Daten der Asfinag.

In den ersten drei Monaten wurden auf der A2 bei Biedermannsdorf bereits 1,1 Millionen Lkw gezählt, das sind um rund 50.000 mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Auf der S1 beim Tunnel Vösendorf rollten über 980.000 Schwerfahrzeuge, um rund 40.000 mehr als im Vorjahr und auf der A21 bei Brunn am Gebirge rund 930.000 Lkw (plus 30.000), auf der S1 Laxenburger Straße 10.930 Lkw (plus 3,7 Prozent). Christian Gratzer vom VCÖ erklärt dazu: „Das ist ein Zeichen, dass der Lkw-Transport zu billig ist. Dadurch kommt es zu Ineffizienzen auf der Straße, das könnte z.B. durch eine bessere Logistik vermieden werden.“

Gemeinden leiden unter Schwerverkehr

Betroffen sind nicht nur Gemeinden, die an einem hochrangigen Verkehrsnetz liegen. Genauso leiden Orte, die bei Staubildung als Ausweichroute dienen. Paradebeispiel hierfür ist Achau. Rund 300.000 Lkw muss die Gemeinde im Jahr ertragen. Bürgermeister Michael Exarchos, Bürgerliste, geht es vor allem um die Überprüfung der zahlreichen Ausnahmeregelungen, die eine Lkw-Ortsdurchfahrung von Achau möglich machen.

Gratzer betont: „Fahren Lkw durch Ortschaften, dann leidet die Bevölkerung massiv unter dem Lärm, den Abgasen und der mangelnden Verkehrssicherheit.“ Der VCÖ fordert daher, Diesel gleich hoch zu besteuern wie Benzin, um den Billig-Tank-Tourismus zu stoppen. Zu forcieren seien betriebliche Gleisanschlüsse, außerdem müssten Lkw häufiger kontrolliert werden, hinsichtlich der Einhaltung von Ruhezeiten und möglicher Abgasmanipulationen.