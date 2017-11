Gesundheit ist ein breites Feld – das wurde allen Besucherinnen und Besuchern der ersten Achauer Gesundheits & Wohlfühlmesse bewusst.

Gesundheit beginnt bei den Basics, beim Überleben, das dokumentierten die Sanitäter des Roten Kreuzes sehr anschaulich anhand einer Puppe.

Rettungssanitäter Martin Reiter zeigte die richtigen Druckbewegungen auf den Brustkorb der Puppe – ganz schön anstrengend, wenn man 30 Mal alleine „pumpen“ muss. Darum: Ein Rundruf bei möglichen Neugierigen, die sich bei einem Unfall rund um den Ort des Geschehens gruppieren: Hilfe holen, die Rettung rufen, beim Reanimieren helfen.

„Es wäre gut, wenn man das richtige Reagieren schon in der Volksschule üben würde. Kinder haben da viel weniger Berührungsängste wie Erwachsenen, das sehe ich in der Praxis immer wieder. Und wir gehen auch in Volksschulen“, erläutert Reiter. Doch es ging nicht nur ans Eingemachte, auch für das persönliche Wohlbefinden gab es einiges zu entdecken. Ob Entspannungstraining, Aromaöle, Handmassagen, bioelektrische Impedanzmessungen, Blutzucker-Bestimmung und Diabetes Typ 2 Beratung durch Apothekerin Katharina Prokes, Feldenkrais und andere Sportarten zum Mitmachen und Ausprobieren, Klangschalen-Massage und energetische Handmassage, Sahaja-Yoga zur Aktivierung der Kundalini-Energie, Livewave-Pflaster-Beratung oder Smoothie Verkostung – das Angebot wurde sehr gut angenommen.