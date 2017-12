Beim Reden kommen die Leute zusammen – das gilt nicht zuletzt im Wirtschaftsleben. Franz Gletthofer, Geschäftsführer von Schrack Technik erzählt: „Wir waren schon länger auf der Suche nach einem Standort, wo wir unser neues Logistikzentrum errichten können. Wir haben uns auch im Nahen EU-Ausland umgeschaut, haben dann aber beschlossen, in Österreich zu bleiben.“ Achaus Bürgermeister Michael Exarchos (Bürgerliste) habe Schrack auf die richtige Spur geholfen und „uns das Grundstück vermittelt“.

Es ist für die Zwecke von Schrack Technik perfekt, auch wenn es sich genau genommen aus mehreren Teilgrundstücken zusammen setzt. Der neue Standort bietet eine sehr gute Anbindung an das hochrangige Straßennetz, ist in der Nähe zum bisherigen Standort in Guntramsdorf und bietet die Möglichkeit, auch in Zukunft noch zu wachsen. Im Endausbau werden weitere 6.000 m² verbaut. Die Restfläche von 30.000 m² wird in Teilgrundstücken veräußert.

Dabei betont Gletthofer: „Wir haben kein Interesse daran, dass sich reine Speditionsunternehmen auf den Teilgrundstücken ansiedeln.“ Heuer soll die Halle noch dicht gemacht werden. Voraussichtlich im März nächsten Jahres kommt der heikelste Schritt im Innenausbau: die Aufbringung der Bodenplatte. Warum, erklärt Franz Gletthofer so: „Die Bodenplatte kann man bei laufendem Betrieb nicht sanieren. Deshalb muss sie mindestens die nächsten 30 Jahre halten.“