Die ersten vier Lebensjahre verbrachte Sebastian Radon (26) in der Südstadt, ehe es die Familie nach Achau verschlug. Die Unterstufe absolvierte Radon in der Keimgasse in Mödling, dann ging’s ins Musikgymnasium nach Wien in die Neustiftgasse.

Mit gutem Grund: von 1999 bis 2003 war Sebastian Mitglied der Gumpoldskirchner Spatzen, aktuell Semifinalisten der „Großen Chance der Chöre“. Und gemeinsam mit Elias Kilgus (Gitarre) ging er (am Schlagzeug) musikalisch etwas härter zur Sache. Als „Die Krawatten“ coverten sie großteils Ärzte-Nummern.

An der Musikuni lernte Sebastian Verena Doublier kennen – eine „Meisterin des Beatboxings“ – der Rest ist Geschichte. Als „Wiener Blond“ ist das Duo mittlerweile höchst erfolgreich unterwegs. Der Premieren-Tonträger „Der letzte Kaiser“ ist 2015 erschienen, nunmehr legen die beiden bereits Album Nummer 2 nach. Der Titel ist kurz und bündig: „ZWA“.

Texte mit dem „gewissen Schmäh“

Die Fangemeinde wird immer größer, die Popsongs mit „wienerischem Einschlag, der zufällig passiert ist“, kommt hervorragend an: „Ich habe in meiner Jugend sehr viel EAV gehört, unsere Texte müssen sehr dicht sein, sich gut ausgehen und den gewissen Schmäh haben“, erklärt Sebastian.

Wiewohl Radon unter anderem als Betreuer im „Dschungel Wien“ (Theaterhaus für junges Publikum) oder im Institut für Popularmusik tätig ist, macht er doch deutlich: „Wiener Blond ist mein Hauptprojekt. Wir machen alles – bis aufs Booking – selber.“

Und auch das klappt hervorragend: Die CD-Präsentation „ZWA“ am 24. November im „Gläsernen Saal“ des Wiener Musikvereins ist ausverkauft, für das Zusatzkonzert am 26. November gibt’s noch wenige Tickets.

www.wienerblond.at