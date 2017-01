FPÖ-Gemeinderat Harald Thau ärgert sich: Dass just jene Personen, die aus seiner Sicht dafür verantwortlich gewesen seien, dass das Fahrzeug überhaupt in dieser Form bestellt worden war, „nun sagen, es ist eh alles okay, ist nicht in Ordnung“.

Noch dazu sehe die letztwöchige Jubelmeldung durch „Wirtschaftshof“-Stadtrat Leo Lindebner, ÖVP, und Fuhrpark-Leiter & SPÖ-Gemeinderat Karl Klugmayer – die NÖN berichtete – so aus, als habe Thau mit seiner Anfrage im Sommer 2016 überreagiert.

Damals ließ der FPÖ-Mandatar den Gemeinderat wissen, dass es mit dem neuen Wechselladerfahrzeug im Wirtschaftshof grobe Probleme gibt: die Proportionen des Maß-Fahrzeuges würden nicht stimmen, bei Beladungsversuchen sei es sehr wohl dazu gekommen, dass das Gefährt gekippt ist – das Video dazu gibt’s hier:

Die nunmehr veröffentlichten Ergebnisse der Untersuchungen eines gerichtlich beeideten Sachverständigen und der Prüfstelle des Amtes der NÖ Landesregierung – „Das Fahrzeug ist für sämtliche vorgesehenen Arbeiten im Stadtgebiet mit den teils beengten Straßenzügen bestens geeignet“ – seien für Thau „keine Überraschung. Die Gutachten wurden erst nach dem nachträglichen Einbau einer Walze, die das Kippen verhindert, in Auftrag gegeben“.

Und Thau bleibt dabei: „Der Lkw kann nur mit kleinen Containern beladen werden, bei den herkömmlichen größeren liegt der Schwerpunkt wieder zu weit hinten.“

ÖVP: Für Aufgaben im Stadtbereich optimal

Für Lindebner habe es „zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte dafür gegeben, dass durch das Fahrzeug Mitarbeiter oder andere Personen gefährdet gewesen wären“. Ja, man habe „minimale Adaptierungen vorgenommen“ und die Gefahr, dass das Fahrzeug bei unsachgemäßer (=zu schwerer) Beladung nach hinten kippe, sei nie auszuschließen. Aber: „Für unsere Aufgaben im engen Stadtgebiet ist das Fahrzeug optimal.“

(Personelle) Konsequenzen – wie von der FPÖ gefordert – werde es keine geben.