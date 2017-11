Achaus Bürgermeister Michael Exarchos, Bürgerliste, hat die Nase voll von der unerträglichen Verkehrssituation, mit der seine Gemeinde kämpft. Dass die Grenze des Erträglichen für Achau erreicht ist, unterstreichen auch die neuesten Verkehrszahlen. 26.500 Autos wälzen sich täglich durch die 1.500-Seelen-Gemeinde. Der Ortschef fordert die Behörden auf, endlich tätig zu werden.

