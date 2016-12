Seit geraumer Zeit stellen die Bewohner des Seeparks den raschen Rückgang des Wasserspiegels fest. Verglichen mit im Sommer gemessenen Werten soll die Differenz des Wasserstandes derzeit über 20 Zentimeter betragen.

„Überschlagsmäßig berechnet macht diese Differenz etwa 7.500 Kubikmeter aus. Das wäre der Jahresbedarf von 50 Haushalten, der da auf eigenartige Weise verschwunden ist. Natürlich variiert der Wasserstand, aber nicht in diesem Ausmaß und in so kurzer Zeit“, schildert ein Anrainer (Name der Redaktion bekannt) die Situation gegenüber der AURA-Wohnungseigentumsgesellschaft. „Hier stimmt etwas Gröberes nicht. Entweder wird für die Baustelle illegal Wasser abgepumpt oder die Wasseradern wurden zerstört. Natürlicher Wasserverlust ist das keiner“, ergänzt ein Nachbar, der sich in diesem Thema engagiert.

AURA-Pressesprecher Manfred Knotzer reagiert im NÖN-Gespräch: „Wir werden wöchentlich von der Wasserrechtsbehörde in Mödling kontrolliert, der See wird ja als Badesee genutzt. Eine Privatentnahme oder Ähnliches kann ich also von vornherein ausschließen. Die Höhe des Spiegels ist vom Niederschlag abhängig und variiert.“