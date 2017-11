Im Auftrag des Landes NÖ und auf Initiative der Kultur.Region.Niederösterreich führte die Donau-Universität Krems eine Studie über die Bedeutung regionaler Kulturarbeit für Niederösterreich durch. Ziel ist es, den Stellenwert, die Bedeutung sowie das Image der regionalen Kulturarbeit auf wissenschaftlich fundierter Basis herauszuarbeiten.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, war klar: „Kulturarbeit ist Gemeinwesensarbeit im besten Sinne. Viele regionale Kulturvereine, Pfarren, Chöre, Volkstanzgruppen, Musikschulen, Museen, Künstlergruppen oder die Blasmusik leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Lebensqualität. Wie sehr diese regionale Kulturarbeit Auswirkungen auf den Lebensalltag in Niederösterreich hat, unterstreichen die nun vorliegenden Studienergebnisse.“

Die Kultur.Region.Niederösterreich lud zudem alle Gemeinden ein, sich an der Wahl zur „Kulturfreundlichsten Gemeinde“ zu beteiligen: 151 Gemeinden aus allen 20 Bezirken Niederösterreichs reichten ein. Bewertet wurden die Bandbreite des Kulturangebots, besonders herausragende Kulturinitiativen sowie die Unterstützung der Kulturschaffenden durch die Gemeinde. Im Bezirk Mödling wurde Mödling mit dieser Auszeichnung bedacht, die am 12. Jänner übergeben werden wird.

Für Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, ist diese Auszeichnung „eine Bestätigung dafür, was über Jahre hinaus an vielfältigstem Programm in Sachen Quantität und Qualität geboten wurde: Mödling kann sich sehen lassen, ein solcher Preis ist auch eine Bestätigung für die Politik“.

Hier dürfe man die Arbeit seiner Amtsvorgänger Paul Werdenich und natürlich Karin Wessely, beide SPÖ, „nicht vergessen. Mein Dank gilt aber auch den vielen Kulturschaffenden und Vereinen, die das erst ermöglicht haben“.

"Die Leute wollen alles in Anspruch nehmen"

Die Kriterien für die Bewertung waren vielfältig: ausschlaggebend waren die Gesamtheit der kulturellen Angebote, die ganzheitliche und nachhaltige Kulturvermittlung für Menschen aller Generationen, die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Initiativen und die finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Gemeinde.

„Dass ich hier quasi einen Erfolg erbe, ist für mich ein besonderer Ansporn, hier in diese Richtung weiter zu arbeiten“, betonte Schimanowa.

Seitens der Rückmeldungen der „Kulturkonsumenten“ zeichnet sich bisher für ihn eine klare Richtung ab: „Die Leute wollen das alles auch in Anspruch nehmen können, das heißt, diese Vielfältigkeit muss in Zukunft so geplant werden, dass alles von der Zeiteinteilung her auch möglich ist. Das Kulturreferat wird auch als Koordinationsstelle tätig sein.“

„Kunst, Kultur, Kultus“ nimmt auch im Budget 2018 einen nicht unbedeutenden Stellenwert ein. Ausgaben in der Höhe von 2,8 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Ortschef Hans Stefan Hintner, ÖVP, freut sich naturgemäß über die Auszeichnung: „Es ist eine Anerkennung, die auch allen, die dazu beigetragen haben, gilt. Allerdings ist es nur eine Momentaufnahme, die Stadt leistet seit Jahrzehnten kontinuierliche Kulturarbeit, und ich denke, wir sind nicht nur Bezirksspitze. Ich erwarte mir mehr, bei allem, was wir tun, ob Theater oder Kunst im öffentlichen Raum, wir sind Landesspitze.“