Familienministerin Sophie Karmasin, ÖVP, hat in Graz Gemeinden aus ganz Österreich für ihr Engagement für mehr Familienfreundlichkeit und eine bessere Lebensqualität für ihre Einwohnerinnen und Einwohner ausgezeichnet. „Die Fülle der unterschiedlichen Maßnahmen ist beeindruckend. Das ist beispielhaft dafür, wie viele unterschiedliche Ansatzpunkte Familienfreundlichkeit hat“, so die Familienministerin.

Mit dem staatlichen Gütezeichen „Familienfreundliche Gemeinde“ werden jährlich Stadt- und Marktgemeinden sowie Gemeinden und Städte ausgezeichnet, die im Rahmen des Auditprozesses individuell maßgeschneiderte familienfreundliche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt haben.

Unter eben jenen Gemeinden war auch Mödling. Den Preis nahmen Stadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, Helga Stahl und Maria Burghart entgegen.

Arbeitsgruppen mit breiter Durchmischung

Zieger erklärt: „Der Titel spornt uns natürlich weiter an, gemeinsam mit der Bevölkerung mögliche Schwachstellen zu finden und zu verbessern.“ In Arbeitsgruppen mit möglichst breiter sozialer und altersmäßiger Durchmischung wurden viele Vorschläge und Anregungen für mögliche Schwachstellen und Verbesserungsvorschläge aufgegriffen und umgesetzt. Sowohl für die Jugend, Familien aber auch Senioren wurden in der Folge Projekte erarbeitet.

Exemplarisch seien hier die neue Jugend- und Familien- App, der seniorenfreundliche Generationenspielplatz, die Zertifizierung familienfreundlicher Betriebe oder die Einrichtung von mehr Wickeltischen genannt.