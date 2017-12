Nicht weniger als 73 eingetragene Vereine gibt es im Ort. Die hohe Anzahl an Gruppen lässt auf das schließen, was vom Land Niederösterreich mit einer Auszeichnung bestätigt wurde: Wiener Neudorf ist die vereinsfreundlichste Gemeinde des Bezirks, wie Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, hocherfreut verrät: „Seitens der Politik heißt das, den Vereinen die bestmögliche Unterstützung in Form von Subventionen und in Form von Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Es gibt kaum eine Gemeinde, die seit Jahrzehnten so engagiert und so effizient ihre Vereine fördert. Im Budget wurde gerade die Vereinsförderung wieder gesteigert.“

Den Titel zur vereinsfreundlichsten Gemeinde hat Wiener Neudorf bereits erhalten, die eigentliche Auszeichnung wird jedoch erst im Jänner überreicht.

Gute Vernetzung und regelmäßige Projekte

Ein Lied von effektiver Unterstützung kann auch SP-Gemeinderätin Ingrid Sykora, seit März Vorsitzende des Regionalvereines der Volkshilfe Wiener Neudorf, singen: „Wir, als ortsansässiger Verein, sind gut aufgestellt und kriegen, wenn wir sie brauchen, auch Hilfe von der Gemeinde und anderen Vereinen wie zum Beispiel den Pfadfindern. Natürlich ist es nicht immer einfach, aber wir schlagen uns durch.“

Die rund 300 Mitglieder der Volkshilfe unterstützen neben der alljährlichen Heimbeihilfe zur Adventzeit mit der Aktion „Brief ans Christkind“ auch ein festliches Projekt, das bereits zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden ist.

„Wir hatten eine goldene Box am Gemeindeamt, wo bedürftige Familien ihre Wunschzettel hineinwerfen konnten. Wir organisieren dann Geschenke und Gutscheine, die wir direkt an die Eltern geben. So können sie das ein oder ander Packerl mehr unter dem Weihnachtsbaum stellen“, schildert Sykora die Aktion.