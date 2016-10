Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima, Finanzstadträtin Renate Brauner, beide SPÖ, sowie NÖ-Verkehrslandesrat Karl Wilfing, ÖVP, unterzeichneten bei der Badner-Bahn-Endstelle Wien-Oper eine entsprechende Absichtserklärung und bestätigten damit auch die Rolle, die die Badner Bahn im bundesländerübergreifenden Verkehr spielt. „Sie ist als umweltfreundliche Alternative für die wachsende Umgebung von Wien von zentraler Bedeutung“, merkte Sima an.

Für Wilfing ist die „Investition ein klares Signal an alle Pendlerinnen und Pendler. Wir setzen auf gute Infrastruktur und moderne Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr, um den Menschen auch in Zukunft ihren Weg in die Arbeit bequem und schnell zu ermöglichen“.

Mit über 35.000 Fahrgästen täglich ist die Badner Bahn eine der wichtigsten Pendlerverbindungen im südlichen Umland von Wien. Die Fahrgastzahlen steigen jährlich – allein 2015 waren rund 500.000 Menschen mehr mit der Badner Bahn unterwegs als noch im Vorjahr. Thomas Duschek, Vorstandssprecher und technischer Vorstand der Wiener Lokalbahnen ist zufrieden: „Die neuen Triebfahrzeuge werden unsere Flotte auf aktuellen technischen Stand bringen. Damit können wir auch zukünftig unserem Auftrag als öffentlicher Dienstleister gerecht werden.“ ,

Die ersten neuen Triebfahrzeuge sollen Mitte 2020 in Betrieb genommen werden.

