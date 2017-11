Direktorin Silvia Weginger war erfreut über den großen Besucherandrang am Tag der offenen Tür und erklärte in ihrer Rede stolz: „Wir sind ein moderner Schulstandort und hatten in den letzten Jahren enormen Aufschwung; den haben wir auch unserem guten Angebot zu verdanken.“

Um weiterhin einen reibungslosen Schulablauf gewährleisten zu können, fehlt es jedoch an Mehrzweckräumlichkeiten für Projektarbeiten und ein intelligentes Garderobenkonzept. Der Stockerauer Architekt Rainer Hammermüller wurde mit dem Entwurf für den Zubau betraut.

Der offizielle Start für die Umsetzung ging einen Tag vor der Veranstaltung dank der Genehmigung durch das Land Niederösterreich ein. Gabriele Schiener, geschäftsführende SP-Gemeinderätin in Brunn und Obfrau des Hauptschulausschusses, und Maria Enzersdorfer Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, gaben dazu übereinstimmend bekannt: „Die neue Mittelschule Brunn ist ein wichtiges Standbein der Pflichtschulausbildung und braucht optimale Voraussetzungen, um einen zeitgemäßen Unterricht anbieten zu können.“

"In diesem Gremium herrscht gute Übereinkunft und Einstimmigkeit"

Grundvoraussetzung für den Zubau war eine Einigung der Mittelschulgemeinde der fünf beteiligten Gemeinden Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf, Vösendorf, Hennersdorf und Gießhübl. „In diesem Gremium herrscht gute Übereinkunft und Einstimmigkeit“, weiß Zeiner. Der Zubau ist die Abrundung eines umfangreichen Modernisierungskonzepts, das in den letzten Jahren etappenweise umgesetzt wurde, ergänzt Schiener im NÖN-Gespräch.

Der dreigeschoßige Zubau mit einer Nutzfläche von 320 m wird im südlichen Innenhof umgesetzt. Geplant sind zwei flexibel nutzbare Gruppenräume, ein Klassenzimmer, zwei Lehrmittelräume und eine Zentralgarderobe im Untergeschoß. Eine moderne Lüftungsanlage, vollflächig schallabsorbierende Deckenverkleidungen und ein Sonnenschutzsystem mit Tageslichtlamellen sind ebenfalls Teil des Konzepts.

Die Investitionssumme des Projekts beträgt 1,3 Millionen Euro, Baubeginn ist im Jänner, Fertigstellung Ende 2018.