Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind da. Der Bezirk Mödling ist gegenüber 2016 um 571 Einwohner gewachsen. Alles in allem völlig unspektakulär, es gibt kaum Ausreißer nach oben oder unten. Die einzige Gemeinde, die eine eindeutige Trendwende zeigt, ist Biedermannsdorf.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, hat für das 3,6-prozentige Plus eine praktische Erklärung parat: „Wir haben mit den Oberen Krautgärten ein neues Siedlungsgebiet erschlossen. Das ist definitiv der Grund, warum wir jetzt wachsen.“ Immerhin um 105 Einwohner auf 2.987.

„Egal, wie die Umsetzung des Schloss-Projektes aussehen wird – es wird sicher dabei auch Wohnraum entstehen“, merkt Dalos im NÖN-Gespräch an.

Trotzdem habe die Bürgermeisterin stets die Infrastruktur im Auge, die mit der Entwicklung auch Schritt halten müsse. „Wir haben ein örtliches Entwicklungskonzept im Gemeinderat beschlossen, das festlegt, wo neue Siedlungsgebiete in Zukunft erschlossen werden sollen. Es ist zwar noch Zukunftsmusik, aber dazu gehören auch Gründe in der Josef Bauer Straße.“

Statistik Austria liefert die genauen Zahlen

Regina Fuchs, die Direktorin Bevölkerung bei der Bundesanstalt Statistik Austria, sieht den Trend der letzten Jahre bestätigt: „Am generellen Trend, der Schrumpfung der Bevölkerungszahl in peripheren Regionen und dem Bevölkerungszuwachs im Einzugsgebiet Wiens und entlang der Westachse im Allgemeinen hat sich auch durch die kleineren Abweichungen in den Jahren der starken Zuwanderung (vor allem 2015, teilweise 2016) nichts geändert.“

Demnach gab es den höchsten Bevölkerungszuwachs seit 1. Jänner 2002 im Bezirk Bruck an der Leitha, dem Einzugsgebiet von Wien und Bratislava (19,4%), gefolgt vom Bezirk Wiener Neustadt (Stadt) (18,6%) und dem Bezirk Korneuburg (17,8%). Die größten Rückgänge gab es in den Bezirken Waidhofen an der Thaya (-7,4%), Gmünd (-7,2%) und Zwettl (-6,5%), allesamt im Waldviertel. Mehr zu dem Thema „Bevölkerungsentwicklung“ gibt’s auch in der Landeszeitung.