„Hinter den trockenen Zahlen steckt ein sehr aktives Leben“, merkte Karin Dellisch-Ringhofer, Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling zufrieden an. Mit fast 10.000 aktiven Mitgliedern präsentiere sich der Bezirk Mödling einmal mehr als blau-gelber Spitzenreiter: „Wir haben an Attraktivität nichts verloren, wir sind nach wie vor ein Gründerbezirk“.

Auch das Finanzamt – die Bezirke Baden und Mödling werden hier gemeinsam gesehen – könne jubeln: „Wir liegen auch heuer wieder über der 1,3-Milliarde-Euro-Grenze“, rechnete Dellisch-Ringhofer vor.

Unternehmer und Unternehmerinnen zollten Respekt

Den Unternehmerinnen und Unternehmern zollte die Bezirksstellenleiterin Respekt und Dank zugleich: „In unseren 4.432 Betrieben finden über 57.000 Personen Beschäftigung.“ Ebenso wichtig: In 314 Lehrbetrieben bekommen 1.025 Lehrlinge ihre Jobchance.

Die Bezirksstelle werde auch 2017 engagierte Partnerin der Betriebe sein, betonte Dellisch-Ringhofer: „Wir haben unsere Arbeitsweise ihrer angepasst.“ Der Trend gehe eindeutig hin zu persönlichen Gesprächen und E-Mail-Verkehr. Das Bezirksstellen-Team verzeichnete 2016 nicht weniger als 19.027 Kontakte.

Schon Jugend für die Wirtschaft begeistern

Kein Wunder, dass sich Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht bei seiner Mannschaft bedankte und den Unternehmern weiterhin tatkräftige Unterstützung versprach. Unter anderem beim im Vorjahr gestarteten (Vernetzungs-)Frühstück für Einzelpersonenunternehmen – deren gibt es im Bezirk immerhin fast 6.000 –, in der Fortsetzung der Junior Basic-Initiative (Schüler werden durch Gründung einer Firma frühzeitig mit dem Begriff Wirtschaft konfrontiert), bei der die NÖN weiterhin Partnerin sein darf, sowie bei den unzähligen Informationsveranstaltungen. Fürndraht ist zudem bestrebt, „die Kommunikation zu verbessern. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben in einem ersten Schritt 1.600 Mitglieder angerufen und 800 neue E-Mail-Adressen erhalten“.

Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, gratulierte dem Bezirksstellenteam und den Unternehmern: „Man merkt, das Vernetzen wird hier gelebt.“ Sie bedankte sich auch für die „vielen Impulse, die hier gesetzt werden; vor allem die, die sich um die Schüler drehen: Der Unternehmergeist darf nicht erst bei Erwachsenen geweckt werden“.

Zwazl: Bürokratieabbau geht 2017 weiter

2017 steht für sie unter dem Motto „Deregulierung“ – „Das Wort Bürokratieabbau hat so etwas Sperriges an sich“. Zwazl macht deutlich, warum: „Wir wollen uns auf unsere Kunden und unsere Produkte konzentrieren, nicht auf die Bürokratie.“