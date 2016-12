Die Beute beim Coup am Abend des 7. Dezember machte einen mittleren vierstelligen Eurobetrag aus, teilte die NÖ Polizei auf Anfrage mit.

Auf der Homepage des Bundeskriminalamtes wurden Fotos der gestohlenen Uhren veröffentlicht. Hinweise sind an das Bundeskriminalamt-SPOC, Josef Holaubek Platz 1, 1090 Wien, Telefax +43-1-24836-985191 DW, telefonisch +43-1-24836-985025-985027 DW oder per Mail an bmi-ii-bk-spoc@bmi.gv.at, erbeten.