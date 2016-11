Sensationelle Ausbeute: Bei der ORF-Show „Die große Chance der Chöre“ haben es gleich vier Bezirksvertreter bzw. Chöre mit Bezirksbeteiligung ins Semifinale geschafft und sich somit unter die letzten 24 gesungen.

In der vorwöchigen Show haben sich der „Chor der Musikmittelschule Gumpoldskirchen“ und „Musical Unplugged feat. iBROS.“ durchgesetzt, in den Runden zuvor waren „teatro“ aus Mödling und den „Gumpoldskirchner Spatzen“ der Aufstieg gelungen.

Die Gumpoldskirchner Spatzen sind bereits am kommenden Freitag an der Reihe und wollen sich „von einer Seite zeigen, die man von uns nicht erwartet“, verrät Chorleiterin Professorin Elisabeth Ziegler: „Bei der Auswahl des Medleys haben Kinder und Eltern mitgeredet. Die Spatzen werden anders in Erscheinung treten, als man es von uns gewohnt ist.“

Riesiger Zuspruch aus ganz Europa

Die Stimmung unter den 24 Ensemblemitgliedern sei hervorragend: „Es wird fleißig geprobt, die Kinder sind irrsinnig gut drauf.“ Ziegler freut sich über das große mediale Echo und den riesigen Zuspruch, der „von bekannten und unbekannten Zusehern aus ganz Europa bei uns eingegangen ist. Obwohl wir nach so vielen positiven Erfahrungen eigentlich nicht mehr erwarten können, bleibt unser Ziel das Finale“, so Ziegler.

Ebenfalls am 11. November geht auch die „teatro“-Abordnung ins Rennen. Norberto Bertassi zählt schon den Countdown hinunter. Am Dienstag wurde vom Proberaum in der Volkshochschule Brigittenau ins ORF-Zentrum gewechselt, am Donnerstag steht ebendort die Generalprobe an. „Unser Beitrag klingt schon sehr gut“, sagte Bertassi am Montag im NÖN-Gespräch. „Wir alle wünschen uns, dass wir’s ins Finale schaffen.“

Der Chor der Musikmittelschule Gumpoldskirchen: Leiter Günther Mohaupt, Choreografin Petra Steiner mit Moritz Krainz, Hannah Rauch, Consti Mohaupt, Sarah Viehmann und Tobias Bechtold (v.l.). | privat

Zu hören wird ein Song aus einem „teatro“-Musical sein. Was Bertassi schon jetzt aus der Show mitnimmt? „Wir sind auf der Weihnachts-CD drauf und wurden dabei als Stars bezeichnet“, freut sich der Chorleiter.

Keine Grenze kennt die Freude bei der Mittelschule Gumpoldskirchen: Die große Gruppe hat mit fehlerfreiem Gesang, einem glänzenden Orchester und ausgefallener Choreografie Jury und Publikum beeindruckt.

Chorleiterin Elisabeth Ziegler (r.) und ihre „Gumpoldskirchner Spatzen“ wollen im Semifinale am 11. November überraschen. | ORF/Hans Leitner

Trotz harter Arbeit steht für Chorleiter Günther Mohaupt immer der Spaß im Vordergrund: „Wir sind keine Profi-Truppe, bei uns gibt es kein Casting und keine finanzkräftigen Sponsoren.“ Der Chor und das Orchester sind in der Pflichtschule im Rahmen von unverbindlichen Übungen eingerichtet, daher „darf jeder Schüler bei uns mitmachen, der sich anmeldet.“

Beim dann live ausgestrahlten Halbfinale am 18. November kann das Orchester aus technischen Gründen nicht direkt auf der Bühne spielen, die verbleibenden 90 Hobby-Sänger tragen einen Zusammenschnitt der Musik Mozarts vor.

„Musical Unplugged feat. iBROS.“ sind am 18. November an der Reihe.

| ORF/Roman Zach-Kiesling

Beim Semifinale am 18. November sind auch „Musical Unplugged feat. iBROS“ mit dabei. Der Perchtoldsdorfer Florian Schützenhofer, Mastermind von „Musical Unplugged“ und einer der Chorleiter der jungen Truppe, will noch nicht verraten, mit welchem Song man punkten will, sehr wohl aber, dass „wir Schuluniformen tragen und eine tolle Choreografie zeigen werden“.

Die Resonanz nach der Sendung sei sensationell gewesen, nunmehr gelte für den bunt zusammengewürfelten Chor aus jungen Sängerinnen und Sängern zwischen Theresienfeld und St. Andrä-Wördern nicht – „Schauen wir ’mal, sondern: Wir wollen ins Finale!“, macht Schützenhofer deutlich.