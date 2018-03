Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat die Zahlen der Insolvenzentwicklung 2017 erhoben: Insgesamt gab es in Österreich 13.494 Firmen- und Privatinsolvenzen (-8,5%). Im Bezirk Mödling sank die Zahl der Firmeninsolvenzen von 95 (2016) auf 92 im Jahr 2017, das ergibt ein Minus in absoluten Zahlen von drei.

Damit liegt Mödling betreffend Insolvenzfälle auf Platz zwei hinter dem Bezirk Baden. Der Gläubigerschutzverband nennt als häufigste Fehler für Insolvenzursachen bei Unternehmen Managementfehler, starken Wettbewerb und Forderungsausfälle.

Die drei größten Insolvenzen im Bezirk 2017 waren mit 3.500.000 Euro die Firma „food4you GmbH“ (Schnitzelhaus) mit Sitz in Gießhübl, auf Platz zwei landete die „CA Industrietechnik GmbH“ mit 2.800.000 Euro in Biedermannsdorf. Diese Firma widmete sich der Metallerzeugung und Verarbeitung und fiel sowohl Creditreform wie auch Arbeiterkammer durch ein besonders schwer zu durchschauendes Firmenkonstrukt auf. Die „Baumvision GmbH“ in Brunn am Gebirge stand mit 1.600.000 Euro in der Kreide.

Die Privatinsolvenzen gingen 2017 auf den niedrigsten Stand seit 2006 zurück. Warum Menschen in die Pleite schlittern, dafür sind vor allem folgende Gründe verantwortlich zu machen: Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbständigkeit und sorgloser Umgang mit Geld. Kein guter Ausblick: die Firmeninsolvenzen stiegen im Jänner 2018 bereits um 15,6 Prozent.