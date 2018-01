Rund 126.300 Mal benötigten Autofahrer in Niederösterreich im Vorjahr die Unterstützung der ÖAMTC-Pannenfahrer – etwa genauso oft wie 2016. 13.300 Mal wurden die „Gelben Engel“ des Stützpunkts Brunn am Gebirge zu Hilfe gerufen, in Erinnerung bleibt der Jänner 2017, wie Stützpunktleiter Aydemir Gündüz berichtet. „Schneefälle, Sturm und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sorgten dafür, dass wir niederösterreichweit alle Hände voll zu tun hatten.“ Statt durchschnittlich 346 gab’s bis zu 520 tägliche Einsätze. „Im Bezirk Mödling waren es im Jänner insgesamt 1.640.“

Überaus gefordert waren die Pannenfahrer aber auch im August und Dezember mit je 1.180 Hilfen, im Juli verzeichnete das Brunner Team immerhin auch noch 1.150 Einsätze. Nichts geändert hat sich der Grund für die Ausfahrten: „Schwache, leere oder defekte Batterien waren auch 2017 der häufigste Pannengrund“, weiß Gündüz: „Knapp 32 Prozent aller Einsätze waren auf funktionsuntüchtige Starterbatterien zurückzuführen. Insbesondere im Jänner standen Starthilfen an der Tagesordnung.“ Auf Platz zwei folgten Einsatzfahrten wegen Problemen mit dem Motormanagement. Die übrigen Einsätze entfielen vor allem auf Defekte beim Starter, Reifenschäden sowie vergessene, verlorene oder eingesperrte Schlüssel.