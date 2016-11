Im Frühling wurde die Initiative „Gemeinsam sicher“ vorgestellt. Neben Graz, Eisenstadt und Schärding wird „Community Policing“ auch im (Pilot-)Bezirk Mödling betrieben. Nach einem halben Jahr gibt man selbst seitens der Exekutive zu, dass „wir nicht geglaubt haben, dass die Initiative so gut einschlägt“, merkt Norbert Vogel an.

Er ist seitens des Bezirkspolizeikommandos Mödling als „Gemeinsam sicher“-Koordinator tätig: „Wir haben derzeit nicht weniger als 63 Sicherheitspartner in den Gemeinden und 13 Sicherheitsgemeinderäte. Die wiederum stehen mit 11 Sicherheitsbeauftragten des Bezirkspolizeikommandos in Verbindung.“ Und das Interesse weiterer Bürgerinnen und Bürger, die sich als Sicherheitspartner engagieren wollen, reiße nicht ab.

"Haben bislang durchwegs positive Reaktionen erhalten"

Gerade ihre Funktion hält Vogel für „sehr wichtig. Sie sind es vor allem, die unsere Informationen in den Bekannten-, Verwandten- und Nachbarkreis tragen“. Die Initiative zeige bereits deutlich Wirkung, merkt Vogel im NÖN-Gespräch an: „Bei vielen Treffen machen wir seitens der Polizei über Maßnahmen aufmerksam, wie sich Dämmerungseinbrüche vermeiden lassen. Und wir registrieren eine deutlich höhere Zahl, was die Verständigung der Polizei wegen verdächtiger Personen oder Fahrzeuge betrifft.“

Nach einem halben Jahr steht für Vogel fest: „Wir sind im Bezirk Mödling sehr gut aufgestellt und haben bislang durchwegs positive Reaktionen erhalten.“

Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger ergänzt: „Wir stehen vor dem nächsten Schritt und werden aktiv auf die Schulen zugehen. Sie sind für die weitere Vernetzung sehr wichtig.“ Zudem macht das Mödlinger Beispiel Schule: Nachdem die Initiative auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden soll, ist Waldinger als Instruktor unterwegs.