Zehn Tage lang zeigte Niederösterreichs musikalischer Nachwuchs im Festspielhaus St. Pölten groß auf. Nicht weniger als 943 junge Musikerinnen und Musiker traten in 17 Kategorien beim „prima la musica“-Wettbewerb an. 264 erreichten die höchstmögliche Bewertung; 172 Talente werden NÖ im Mai und Juni beim Bundeswettbewerb in Innsbruck vertreten.

Sensationell schnitten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Musikschulen des Bezirks Mödling ab: 107 Jung-Talente kehrten mit diversen Top-Benotungen heim, 19 sind beim Bundeswettbewerb in Tirol mit dabei.

Mödling schickt gleich elf Kinder nach Tirol

Kein „prima la musica“-Ergebnis ohne Erfolgsmeldung aus der Beethoven-Musikschule Mödling: „Wir konnten 44 Preise in den unterschiedlichsten Kategorien und Altersklassen aus St. Pölten mitbringen“, ist Direktor Reinmar Wolf einmal mehr zufrieden. „Besonders stolz sind wir auf 11 Kinder, die beim Bundeswettbewerb in Innsbruck antreten werden. Mein Dank gilt nicht nur den fleißigen Kindern, sondern auch deren engagierten Eltern und Lehrkräften.“

Gehören ebenfalls vor den Vorhang. Hinter erfolgreichen Schülern stehen erfolgreiche Lehrer. Direktor Reinmar Wolf (vorne rechts) und Vertreter der Stadtgemeinde sagten Danke. | Willy Kraus

Maria Jenner, Direktorin der Perchtoldsdorfer Franz Schmidt-Musikschule, ist „total happy: Das ist ein Höhepunkt meiner bisherigen Direktionszeit und eine Riesensteigerung gegenüber dem Vorjahr. Fleiß und Können unserer Ausgezeichneten haben sich mehr als bezahlt gemacht und wurde entsprechend belohnt“.

Andreas Tieber, Leiter der Joe Zawinul-Musikschule in Gumpoldskirchen, sieht Wettbewerbe nicht als direkten Indikator für die Qualität einer Schule: „Wir sind uns grundsätzlich darüber einig, dass Wettbewerben kein allzu großer Stellenwert eingeräumt werden sollte.“ Das hohe Niveau der jungen Künstler kann ihn freilich nicht überraschen: „Wir melden nur Schüler zu Wettbewerben an, die das auch wirklich selbst wollen und dadurch auch die richtige Motivation mitbringen.“

Leonhard Baumgartner aus der Franz Schmidt-Musikschule Perchtoldsdorf ist beim Bundeswettbewerb mit dabei. | Lechner

Christian Riegelsperger, Direktor der Franz Schubert-Musikschule Hinterbrühl/Wienerwald/ Gaaden, ist „natürlich sehr erfreut über den Erfolg unserer vier Schüler; der ist natürlich auch unseren engagierten Lehrern zu verdanken“.

Der Breitenfurter Musikschuldirektor Harald Stahara lobt: „Wir freuen uns über die ersten Preise unserer beiden Schülerinnen. Daran erkennt man, dass die musikalische Betreuung unserer Schule und unserer Kollegen im Besonderen tolle Früchte getragen hat.“

Ausgezeichnete Lehrer machen Erfolg möglich

Ein Lob an seine Musikschullehrer spricht auch Peter Kreuz aus, seines Zeichens Direktor der Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf: „Die tollen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler sind vor allem darauf zurückzuführen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer eine hervorragende Arbeit leisten. Für mich ist das der Knackpunkt an der ganzen Geschichte.“

Wolfgang Weißensteiner, Leiter des Musikschulverbandes Brunn am Gebirge/Maria Enzersdorf weist noch auf einen interessanten Aspekt hin: „Der Wettbewerb ist eine wichtige Möglichkeit für unsere Schülerinnen und Schüler sich weiterzuentwickeln und sich einer Herausforderung außerhalb ihres gewohnten Umfelds zu stellen. Motivation, Planung und persönliches Bestehen in einer Wettbewerbssituation haben einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit - wenn darauf geachtet wird, die Schüler entsprechend zu unterstützen und nicht demotivierenden Situationen auszusetzen."