Mitte der 1990er-Jahre wurde der verpflichtende Schulskikurs zugunsten der alternativen Durchführung von Sommersportwochen vom damaligen zuständigen Ministerium abgeschafft. Rund 20 Jahre später flammte die Diskussion rund um verpflichtende Schulskikurse erneut auf.

Es war die Wirtschaftskammer, die dieses Thema erstmals auf das Tapet brachte, denn, so lautete der Tenor, es wachse eine Generation von jungen Menschen heran, die keinen Bezug zum Skifahren habe, weil sie es in der Schule nie gelernt haben. Im Moment wird der Ruf nach verpflichtenden Schulskikursen wieder hörbarer.

Der Begriff „Wintersportwoche“ scheint gleichsam Programm zu sein: In der EuropaSportMittelschule Mödling, so stellt Direktorin Brigitte Luksch-Hoffelner klar, gehört es zumindest für die Schüler der Leistungssportklassen in der zweiten und dritten Schulstufe zum Schulleben dazu, dass sie auf Schulskikurs fahren. Die Kosten für die Wintersportwoche sei nicht das Thema, denn es gäbe entsprechende Förderungen.

"Das funktioniert sehr gut"

Die Direktorin erklärt: „Jeder Schüler bekommt eine Willkommensmappe. In dieser befindet sich auch der Zettel, mit dem ein Antrag auf finanzielle Unterstützung für Schulskikurse beim Elternverein gestellt werden kann. Die organisatorische Abwicklung der Unterstützungsgenehmigung und Auszahlung obliegt dem Elternverein. Das funktioniert sehr gut.“

Im Mödlinger Gymnasium Keimgasse betont Direktor Michael Päuerl: „Bei uns legen Schüler und Eltern Wert darauf, dass wir Wintersportwochen durchführen.“ Zwei Schulskikurse werden in der Unterstufe organisiert, zwei in der Oberstufe. Wobei in letztgenannter doch hin und wieder die Diskussion aufkommt, ob man statt einer Wintersportwoche nicht eine Sommersportwoche durchführen könnte. Diese Diskussion betrifft die Schüler in der Matura-Klasse. Preislich würden sich die Skikurse zwischen 380 und 450 Euro bewegen - „so günstig fährt man privat nicht auf Skiurlaub“, weiß Päuerl.

Nicht diskutiert wird in der HLA Mödling, wenn es um Wintersportwochen geht. Direktor Martin Pfeffer erklärt: „Wir fahren mit den Jahrgängen der ersten Klassen auf Schulskikurs. Ob die Kurse zustande kommen, hängt davon ab, ob 70 Prozent einer Klassengemeinschaft daran teilnehmen oder nicht.“ Gegen eine gesetzliche Verpflichtung verwehrt sich der Direktor aber: „Das kann ich mir für eine höhere Schule nicht vorstellen. Da kommen sowieso genug Kosten auf die Eltern zu.“

Bezirk Mödling ist „gesegnete Gegend“

Von einer „gesegneten Gegend“ was die Kaufkraft der Eltern anbelangt, spricht auch Walter Sockel, Direktor des Sportgymnasiums in Maria Enzersdorf. Trotzdem nutzt seine Schule ein Angebot des Landes Niederösterreich. „Wenn man als Schule in Niederösterreich einen Schulskikurs durchführt, dann sind die Liftkarten gratis. Mit den Unterstufen fahren wir immer nach Niederösterreich, um dieses Angebot zu nutzen. Das macht den Kurs günstiger. Ich hoffe, diese Möglichkeit bleibt erhalten“, erklärt Sockel.

Auch im Bachgasse-Gymnasium Mödling steht der Schulskikurs für die Schüler der 2. und 3. Klassen nicht zur Diskussion. Direktor Reinhard Gogola hält fest: „Bei uns liegt die Teilnehmerquote bei 90 Prozent. Schüler, deren Eltern sich einen Skikurs nicht leisten können, werden vom Elternverein unterstützt. Auch vom Ministerium gibt es Fördermöglichkeiten. Wintersportwochen bedeuten nicht nur alpines Skifahren. Im Angebot stehen auch Snowboarden und Langlaufen.