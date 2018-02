Eine 42-jährige Frau stand wegen des Verdachts der „Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen“ vor Gericht. Sie soll im Frühling 2005 den damals 10-jährigen Sohn ihres Lebensgefährten mit einem Ast mehrmals auf den Rücken geschlagen und dem Buben auffallende Verunstaltungen zugefügt haben.

Das Opfer schilderte vor Gericht, dass er mit anderen Kindern im Hof Schwertkämpfe mit Ästen gemacht habe und dann der Frau einen Klingelstreich gespielt hätten. Sie wäre rausgekommen, habe die Kinder geschimpft und ihn dann mit dem Ast geschlagen.

"Ich habe nie ein Kind geschlagen"

Auf Befragen des Richters, welche Probleme er mit den Striemen am Rücken gehabt habe, antwortete er: „Ich ging in der Jugend nie ins Bad, weil ich nicht darauf angesprochen werden wollte.“ Er habe die Sache so lange ruhen lassen, weil er seinem Vater damals keine Probleme machen wollte.

Die Angeklagte und ihr Verteidiger legten vor Gericht Fotos vor, wo der Bub bei gemeinsamen Urlauben am Strand in den Jahren 2007 und 2008 zu sehen ist – und keine Verletzungen wahrnehmbar sind. Die Frau beteuerte: „Ich habe nie ein Kind geschlagen, auch ganz sicher nicht den Sohn meines damaligen Lebensgefährten.“ Man sei im Streit auseinandergegangen.

Die Frau wurde – noch nicht rechtskräftig – freigesprochen.