Seit 2006 sind die Biomasseheizkraftwerke in Baden und Mödling in Betrieb, über 1 Millionen Tonnen CO wurden eingespart, merkte „EVN Wärme“-Geschäftsführer Alfred Freunschlag an.

Nunmehr geht’s noch umweltfreundlicher weiter. Die beiden Netze rund um Mödling und Baden wurden durch eine eigene Leitung verbunden, womit das größte überregionale Naturwärmenetz Österreichs entstanden ist. Das neue Biomasseheizwerk in Guntramsdorf speist ebenfalls in das etwa 150 Kilometer lange Netz ein, 11 Gemeinden in den Bezirken Baden (Baden, Pfaffstätten, Traiskirchen) und Mödling (Biedermannsdorf, Brunn, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling, Perchtoldsdorf, Wiener Neudorf) werden versorgt; produziert werden 250 Gigawattstunden – Naturwärme für umgerechnet für 30.000 Haushalte.

"Die Wertschöpfung bleibt im Land"

„Das Naturwärmenetz wird laufend erweitert. Mit der Verbindung unserer Biomasseanlagen haben wir ausreichend Kapazität für neue Kunden“, lädt EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz Interessierte ein, „Teil der größten überregionalen Naturwärmnetzes Österreichs zu werden“.

Neben dem „sinnvollen Beitrag für die Energiewende“, erkennt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, VP, einen weiteren positiven Aspekt: „Die Wertschöpfung bleibt im Land.“ Die Hackschnitzel kommen aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern und werden vom „Waldverband“ geliefert. Auch Mödling und Perchtoldsdorf bewirtschaften ihre Wälder entsprechend.