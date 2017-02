Die massiven Schneefälle und der Eisregen haben in der Vorwoche die Einsatzkräfte auf Trab gehalten; vor allem die der Freiwilligen Feuerwehren. „Landesweit mussten die FF-Mitglieder 163 Mal zerbeulte oder in Straßengräben gestürzte Fahrzeuge bergen, 21 Mal krachte es davon auf Autobahnen, in sechs Fällen musste die Feuerwehr Schwerfahrzeuge mit Kränen von der Fahrbahn heben“, vermeldet Franz Resperger vom NÖ-Landesfeuerwehrverband.

Der Jänner war einer der unfallträchtigsten in den vergangenen Jahren: 1.028 Mal krachte es auf NÖs Straßen – im Vorjahr rückten die Feuerwehr-Mitglieder „nur“ 760 Unfällen aus.

"Gefährlichsten sind Fahrzeugbergungen auf der Autobahn"

Die meisten Unfall-Einsätze hatten im Jänner die Feuerwehren aus dem Bezirk Mödling zu absolvieren. 424 Mal gab’s entsprechenden Alarm. Auf Platz 2 folgten die Neunkirchner (329) vor den St. Pöltner (318), Badner (318) und Kremser (306) Feuerwehr-Kollegen.

Walter Wistermayer, Kommandant der FF Wiener Neudorf, weiß als A2-„Betreuer“ über die Herausforderungen für die Einsatzkräfte bestens Bescheid: „Am gefährlichsten sind Fahrzeugbergungen auf der Autobahn. Vor allem, da viele Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit den Einsatzort passieren. Die Feuerwehr Wiener Neudorf sichert daher solche Unfallstellen mit mehreren großen und schweren Feuerwehr-Lkw ab, in deren Schutz unsere freiwilligen Mitglieder arbeiten können.Zusätzlich sind Helm, Warnweste und gute Ausbildung die Grundvoraussetzung für unsere Mannschaft bei der Arbeit im Straßenverkehr. In Zusammenarbeit mit Polizei und Straßenerhalten versuchen wir, die Fahrbahn möglichst rasch freizumachen und dabei so wenige Fahrstreifen wie möglich zu sperren.“