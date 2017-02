Biedermannsdorf

„Ich habe schon einmal davon geträumt, einen Tag lang der Papst zu sein. Jetzt wird dieser Traum wahr“, schmunzelt Pfarrer Bernhard Mucha. Er wurde von Regisseur Franz Josef Barta kurzerhand in das geplante Theaterstück „Der Tag, an dem der Papst entführt wurde“ mit einbezogen, und wer wäre besser dazu geeignet, die Titelrolle zu übernehmen, als der Pfarrer?

In dieser hinreißenden Komödie ist der „Täter“ kein Terrorist, sondern ein jüdischer Taxilenker mitten im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Mehr will Barta, der in seiner ORF-Zeit die Kindersendung „Am Dam Des“ inklusive Clown Enrico erfand, nicht verraten. Denn am Samstag ging es darum, Schauspieler und Schauspielerinnen zu finden, die bereit sind, die Theaterbretter des Pfarrstadls zu erobern.

„Wenn Sie mitspielen, dann kommen um 300 Leute mehr“

Franz Josef Barta zur „Taschler-Oma“

Mit dem Besucherandrang zeigte sich Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, mehr als zufrieden. Sie war es auch, die die Idee des Stadl-Theaters geboren hatte und mit Hilfe von Barta auf zur Aufführung bringen möchte. Um den Biedermannsdorfern Gusto auf das Schauspielern zu machen, war eine Abordnung der Theatergruppe Hennersdorf mit dabei und zeigte einen Ausschnitt aus einem Schwank.

Der Funke der Begeisterung sprang auf die Biedermannsdorferinnen über, denn es waren die Damen, die sich besonders zahlreich meldeten.

Aufgrund des anfänglichen Herrenmangels verpflichtete Barta Pfarrer Mucha gleich für die Titelrolle, und auch Johanna Taschler, die „Taschler Oma“, wurde an Ort und Stelle engagiert. „Wenn Sie mitspielen, dann kommen um 300 Leute mehr“, begründete Barta seine spontane Entscheidung.

Die Aufführung ist für November geplant. Helfer vor und hinter den Kulissen sind herzlich willkommen.