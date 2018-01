Alles begann damit, dass sich eine Biedermannsdorferin auf der Facebook-Seite „Wir Biedermannsdorfer“, einer geschlossenen Gruppe, der man beitreten muss, darüber mokierte, dass die Grünflächen des Ortes massiv von Hundekot verunreinigt sind. Umweltgemeinderat Karl Wagner von den Grünen nahm dies zum Anlass, über besagte Facebookgruppe eine Umfrage zu starten, wie man dem Problem Herr werden könnte.

Wagner ist überzeugt davon: „Ich bin auch Hundebesitzer, und das Problem ist nicht neu. Doch offenbar nimmt es gerade jetzt neue Ausmaße an.“ Der Umweltgemeinderat überlegt, die Umfrage vom sozialen Netzwerk in das richtige Leben zu transferieren. „Vielleicht machen wir eine Aussendung, um wieder verstärkt auf das Problem hinzuweisen. Aber wir haben ja auch „Hundetouristen“, die aus Wien zu uns kommen, und hier ihre Vierbeiner äußerln führen“, merkt Wagner an. Die Umfrage solle nicht dazu dienen, sich über das Problem aufzuregen, sondern jeder, der das Formular ausfüllt, sollte sich Gedanken machen, wie man das Problem lösen könnte und konkrete Vorschläge unterbreiten.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, ebenfalls selbst Hundebesitzerin, sieht „Gassi-Touristen“ nicht nur aus Wien kommen, sondern auch aus umliegenden Ortschaften. Sie erklärt: „Wir haben auf dieses Problem schon so oft in unserer Gemeindezeitung hingewiesen, aber wenn jemand von auswärts kommt, liest er unsere Zeitung natürlich nicht. Ich denke aber nicht, dass jetzt mehr Hundekot in den Grünflächen zu finden ist als in den vergangenen Jahren. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass wir das Problem nur lösen werden, wenn wir als Gemeinde jemanden anstellen, der aufpasst und Strafen verteilt an all jene, die die Hundehinterlassenschaft nicht wegräumen. Strafen hilft - ich wäre gleich dafür.“