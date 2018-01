Schon im Sommer hatte eine BIG-Sprecherin angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Pojektprozess starten zu wollen, im Zuge dessen Nutzungsvarianten für das Areal des ehemaligen Kinderheimes gefunden werden sollen.

In der letzten Gemeinderatssitzung ist der Startschuss dafür gefallen, zumindest stellten Vertreter der ARE und des bereits beauftragten Büros Raumposition die Planungsziele des Ideenfindungsprozesses vor. Im Zentrum des Projektes, das auch von den Vorschlägen der Biedermannsdorfer Bürger und Bürgerinnen profitieren soll, steht an erster Stelle die Entwicklung eines Standortes für Wohnen, Bildung und Raum für Jugend. Es ist kein Geheimnis, dass ein mögliches Szenario ein Schulstandort, möglicherweise ein Gymnasium, sein könnte.

„Wenn in nächster Zeit Bagger im Schlosspark auffahren, dann nur deshalb, weil wir Bodenproben entnehmen.“ Bürgermeisterin Beatrix Dalos

Das hängt aber im Wesentlichen vom Bildungsplan des Bildungsministeriums ab, der definiert, wo Schulen errichtet werden und wo nicht. Noch heißt es abwarten, weil der nächste Bildungsplan für die Jahre 2019 bis 2029 erst erstellt wird. Das bestätigt auf NÖN-Nachfrage auch BIG-Sprecher Ernst Eichinger. Falls sich das Schulprojekt zerschlägt, ist es auf jeden Fall notwendig, einen Plan B auf dem Tisch liegen zu haben.

Wichtig ist es der ARE, „ein mit der Gemeinde abgestimmtes Nutzungskonzept im Kontext des Ortsentwicklungskonzeptes“ auszuarbeiten. Im Fokus stehen dabei auch die Berücksichtigung lokaler verkehrstechnischer Rahmenbedingungen sowie eine Einbindung und Vernetzung des Standortes mit der Umgebung. Auch der Park des Schlosses soll als qualitätsvoller Grün- und Freiraum allen Biedermannsdorfern zur Verfügung stehen.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen: „Wenn in nächster Zeit Bagger im Schlosspark auffahren, dann nur deshalb, weil wir Bodenproben entnehmen.“ Auch die BIG rechnet nicht mit konkreten Maßnahmen vor dem Jahr 2019.