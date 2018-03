Die Aula der Volksschule war am Donnerstag bis auf den letzten Platz gefüllt, als Rudolf Scheuvens vom Büro „Raumposition“ erläuterte, wo das Projekt Revitalisierung Schloss Biedermannsdorf steht, warum Inputs und die Meinung der Biedermannsdorfer gefragt sind und wie das Projekt auf den Weg gebracht werden soll.

Die Raumplaner gehen vom örtlichen Raumentwicklungskonzept aus, das bereits im Vorjahr beschlossen wurde. Dieses sieht eine Erweiterung der Gemeinde durch Erschließung neuer Baugründe wie z. B. in der Josef Bauer-Straße bis 2025 vor und berücksichtigt auch das Entwicklungspotenzial von Schloss Biedermannsdorf.

Das Publikum wollte vor allem wissen, an welche Bildungseinrichtung gedacht sei, wie viele Wohnungen gebaut werden sollen und was der Begriff „verdichtetes Wohnen“ in diesem Zusammenhang bedeute. Vermehrt meldeten sich Biedermannsdorfer zu Wort, die um den Platz in Volksschule und Kindergarten fürchten, eine Dame meinte aber auch, nicht nur an die jungen Leute, sondern auch an die ältere Generation zu denken.

Drei Varianten vorgestellt

Das Büro „Raumposition“ will das Pferd quasi von hinten aufzäumen. Der Planungsprozess wird bestimmt von dem Gedanken der Öffnung des Schlossareals, von der Chance, mitten im Ortszentrum neben Gemeindeamt und Kirche neue Sichtachsen und Wege zu öffnen, die zu einer ganz neuen Lebensqualität im Ort führen sollen.

Dazu wurde den Interessierten drei Varianten vorgestellt, wie das Schlossareal einerseits in ein mögliches Gymnasium und andererseits in „qualitätsvoll verdichteten Wohnbau“ gegliedert werden könnte. Es soll „das Dorf weiter gebaut werden“, wie Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, bei der Begrüßung feststellte. Bis zum nächsten Info-Treffen sollen die Anregungen der Ortsbevölkerung in die Pläne des Architektenteams einfließen.