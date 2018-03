Die Bretter, die die Welt bedeuten, befinden sich bereits im Biedermannsdorfer Pfarrstadl. Das Bühnenbild besteht aus Möbelstücken, die Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, zusammen getragen hat. Die Ortschefin hat die Initialzündung zum Biedermannsdorfer Stadltheater gegeben, und jetzt steht sie zusammen mit den Schauspielkollegen auch auf der Bühne.

Die Rolle der Fabrikantenbesitzergattin Regine Seibold ist ihr bereits ans Herz gewachsen, auch, „dass der Text viel umfangreicher ist, als ich zu Beginn dachte“, schmunzelt Dalos. Es ist den Nichten von Pfarrer Bernhard Mucha zu verdanken, dass Regisseur Mario Klein seinen Weg zum Stadltheater gefunden hat. „Meine Nichten sind im Musicalfach beruflich tätig, da hat man natürlich Beziehungen zur Branche“, erzählt der Ortspfarrer.

Bühnenehe seit zwei Jahren

Dalos hat sich bereits an die Bühnenehe mit dem seit zwei Jahren in Biedermannsdorf wohnhaften „Gatten“ Werner Brunner gewöhnt. Diesem ist es zu verdanken, dass er seinem Kompagnon Max Stiglitz eine Affäre mit Filmdiva Rita Ray andichtet. Damit mutiert dieser vom braven, aber etwas langweiligen Geschäftspartner zum begehrenswerten Lebemann, zumindest in der Fantasie von Gerty, Tochter des Hauses und Regine Seibold.

Damit ist er auch ein Heiratskandidat für Gerty, die sich so lange als glückliche Verlobte wähnt, bis der Wind des Schicksals Filmdiva Rita Ray samt eifersüchtigem Bräutigam nach Biedermannsdorf weht. Damit beginnen die Verwicklungen, denn der eifersüchtige Bräutigam wittert selbst in diesem „Nest“, wie Rita Ray Biedermannsdorf etwas abfällig tituliert, einen Nebenbuhler.

Premiere ist am 6. April.