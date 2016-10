Es lag in der Verantwortung von Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, die Gemeinderatssitzung von letztem Donnerstag zu leiten. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, war krankheitshalber entschuldigt. In einem kurzen Vortrag rekapitulierte Spazierer die Geschichte der Gemeindebemühungen, durch Verhandlungen mit der Stadt Wien das Schloss Biedermannsdorf inklusive der dazugehörigen Grundstücke für die Marktgemeinde Biedermansdorf einzuverleiben.

Zwar konnten die Biedermannsdorf den Verkaufspreis durch Verhandlungen auf 6.940.000 Euro etwa drücken, doch diese Summe liegt bei Weitem nicht im finanziellen Ermessensspielraum der Gemeinde; genauso wenig wie der jetzt ausgeschriebene Mindest-Versteigerungspreis von 6,3 Mio. Euro. „Das Schloss ist ja komplett sanierungsbedürftig, fast jeder Teil unterliegt dem Denkmalschutz. Da kann man sich ausrechnen, was eine Renovierung tatsächlich kosten würde“, erklärte Spazierer.

"Wir haben nichts zu befürchten - ohne die Zustimmung der Gemeinde kann ein potenzieller Käufer das Objekt nicht verwerten“.

Josef Spazierer, SPÖ

Die FPÖ kritisierte daraufhin, dass es die Gemeinde verabsäumt hätte, rechtzeitig damit zu beginnen, Rücklagen zu bilden, um das Schloss im Fall des Falles kaufen zu können. „Dann hätten wir aber den Straßenbau komplett zurückstellen müssen, es gäbe keine Josef Bauer-Straße, keine Mühlenstraße und auch keine Oberen Krautgärten“, konterte Spazierer.

Die FPÖ jedenfalls sprach sich für eine dynamische Vorgehensweise aus, um der Stadt Wien eine entsprechende Strategie entgegensetzen zu können.

Simone Jagl von den Grünen gebar die Idee, eine Arbeitsgruppe in Form eines Ausschusses zu gründen. „Es hat in Biedermannsdorf schon Ausschüsse zu anderen Themen gegeben, warum nicht auch zu diesem?“, fragte Jagl. In diesem Ausschuss sei auch zu diskutieren, ob es nicht Sinn machen würde, ein Gutachten in Auftrag zu geben, um den jetzigen Ist-Zustand des Gebäudes tatsächlich erheben zu lassen. „Die Stadt Wien verfügt über ein Gutachten aus dem Jahr 2014. Ich glaube kaum, dass ein neues Gutachten mehr Infos zutage fördern würde“, meinte Spazierer.

Auch sei die Erstellung eines neuen Gutachtens mit wesentlichen Kosten verbunden. Spazierer gibt sich entspannt: Falls das Schloss tatsächlich einen Käufer finden würde, könne dieser ohne Änderung der Widmung durch die Gemeinde gar nichts mit dem Objekt anfangen.