Die Bauhofmitarbeiter säubern mithilfe von Greifzangen den Windschutzgürtel entlang der Straße, die schnurgerade zur Baurestmassendeponie der Firma Wienerberger führt. Die wahrlich großen Brocken haben die Männer bereits weggeräumt, mit dem Greifer wären illegal entsorgte Möbel und technische Geräte sowieso nicht zu fassen gewesen. Dabei herrscht auf der Zufahrtsstraße allgemeines Fahrverbot.

"Es ist wirklich unglaublich, was hier alles abgeladen wird"

Markus Steindl vom Biedermannsdorfer Bauhof ist über den Mülltourismus sehr erbost. Er erzählt: „In letzter Zeit ist es mit den illegalen Ablagerungen wieder sehr schlimm geworden. Es ist wirklich unglaublich, was hier alles abgeladen wird. Wenn wir Adressen finden, auch das kommt vor, dann mache ich Anzeige bei der Polizei“, erklärt Steindl, der seine Mitarbeiter eigentlich lieber für die Rasenpflege in der Gemeinde einsetzen möchte, als für diese besondere Art der Flurreinigungsaktion.

Nicht die Firma Wienerberger, sondern die Mineralstoffverwaltungsgesellschaft mbH ist für das Deponie-Grundstück verantwortlich. Geschäftsführer Hermann Sammer meint dazu: „Entlang des sogenannten Hennersdorfer Weges, der öffentliche Verkehrsfläche ist, gibt’s fallweise illegale Müllablagerungen. Es ist anzunehmen, dass diese Ablagerungen in den Nachtstunden erfolgen, wenn auf der Deponie kein Betrieb ist.“ Das Unternehmen schließt aber aus, dass die Ablagerungen durch Frächter erfolgen. Diese würden ihren Bauschutt ordnungsgemäß in der Deponie ablagern. Bei den illegalen Ablagerungen handle es sich jedoch offenbar um Sperr- bzw. Haushaltsmüll. Dieser Mülltourismus stehe in keinerlei Zusammenhang mit dem Deponiebetrieb und wurde bereits polizeilich zur Anzeige gebracht. Weitergehende rechtliche Schritte prüft die Mineralstoffverwertungsgesellschaft derzeit.