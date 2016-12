Brunn am Gebirge

Sieben Einbrüche in Firmen ist die unrühmliche Bilanz, die zwei Rumänen vorgeworfen wird.

Die Coups der beiden Männer Cristian S. und Stefan C. lagen allesamt im Brunner Industriegebiet entlang der Feldstraße. Zumindest einer von beiden wurde auf frischer Tat ertappt: Im Zuge einer Alarmierung, die in einem Gebäude ausgelöst worden war, konnte die Polizei im Nahbereich des Tatortes Cristian S. in einem VW Golf aufgreifen.

Das Auto hatte ein bulgarisches Kennzeichen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zum alarmauslösenden Gebäude, der widersprüchlichen Angaben zum Grund seines Hierseins sowie der Auffindung von einbruchstypischen Utensilien im Fahrzeug, wurde Cristian S. festgenommen.

Dabei stieß man auf Handy und Ausweis von Stefan C. Die Spurenlage sowie die bisherigen Ermittlungen lassen auf die Beteiligung des zweiten, bislang noch flüchtigen Mannes schließen.

Untersuchungshaft für mutmaßlichen Täter

Der Zustand an den Tatorten weist darauf hin, dass die Männer den größten Teil des Diebesguts für den Abtransport mit ihrem Auto bereitgestellt hatten.

Zudem hatten die Täter einen Firmen-Pkw bereits beladen, um selbigen auch gleich „mitgehen“ zu lassen. Beim Diebesgut der sieben Einbruchsdiebstähle handelt es sich beinahe ausschließlich um hochpreisiges Werkzeug, das die zwei Rumänen mitgehen lassen wollten.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Cristian S. zeigte sich bei der anschließenden Beschuldigtenvernehmung nicht geständig.

Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Wiener Neustadt wurde sofort angeordnet. Nach seinem immer noch flüchtigen Kumpanen wird gefahndet.