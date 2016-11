Brunn am Gebirge

Dass die neue Volksschule eines der kostenintensivsten Projekte der nächsten Jahre wird, war von Anfang an klar. „Es wird sicherlich das Hauptthema im Budget des Jahres 2017“, meint auch Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ). „Darunter werden aber die aktuellen Projekte nicht leiden, wir haben keine Einsparungen geplant.“ Beschlossen wird der Haushalt fürs kommende Jahr in der Gemeinderatsitzung am 6. Dezember.

Matthias Müller (SPÖ), Vizebürgermeister und Finanzreferent der Gemeinde, bestätigt, dass die Volksschule das dominierende Thema sein wird: „Es handelt sich um 10 Millionen Euro, die die nächsten zwei Jahre das Budget dominieren werden.“ Dennoch stehe man sehr solide da: „Seit ich 2009 Finanzreferent geworden bin, haben wir konstant an einer Reduktion der Schulden gearbeitet, die auch stetig geschrumpft sind. Deswegen kann unser Haushalt auch eine so große Investition vertragen.“

Zwar wurde seitens des Landes vor Kurzem eine Megaförderung für verschränkte Ganztagsschulen wie die neue Volksschule angekündigt – wie die 750 Millionen aufgeteilt werden, sei aber noch unklar.

„Natürlich können wir nicht wissen, ob und wie viel davon wir uns einplanen können. Wir rechnen nun einmal damit, einen Großteil der notwendigen Summe fürs Erste selbst zu tragen.“ Trotz Ortszentrum und laufenden Sanierungen, so Müller, könne man sich das auch leisten.