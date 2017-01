Brunn am Gebirge

„Ja, wir müssen das Kaffeehaus neu ausschreiben“, meint Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) über das umstrittene Café, das ebenerdig in den SIB-(Service in Brunn)-Räumlichkeiten untergebracht werden soll. Ursprünglich hatte man bereits einen Pächter dafür gefunden.

„Das Problem war aber, dass wir einen ganzjährigen Betrieb vereinbart hatten und das aufgrund der Auflagen einfach finanziell nicht möglich war. Man müsste hier eine Behindertentoilette bauen, mehr Verabreichungsplätze und vieles mehr.“

Nachdem der Plan seitens der ÖVP insgesamt umstritten war, ist Linhart mittlerweile auch offen für Nicht-Gastronomen. „Ich bezweifle aber, dass eine Fußpflege oder ein Gemüsegeschäft den Anderle-Platz wirklich so beleben werden.“

Vizebürgermeister Gerhard Feichter (ÖVP) findet indessen harsche Worte am Umbau generell: „Die Gemeinde hat zu wenig Platz und wir wollen ein Eiscafé ins Amtshaus stecken. Das alles zu horrenden Umbaukosten.“ Es sei, so Feichter, auch nicht Aufgabe der Gemeinde, gastronomische Belebungsversuche zu betreiben. „Uns schwebt etwas anderes für den Raum vor, aber das ist noch in der Planungsphase.“