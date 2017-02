Brunn am Gebirge

Eine neue Volksschule in Brunn, topmodern und mit verschränktem Ganztagsunterricht nach neuesten Methoden – das ist die Theorie. Seit dem vergangenen Herbst stehen die Architekten fest, jetzt sind die Vorarbeiten im Bereich Rennweg schon im Gange.

Doch Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer sieht ein Problem im Konzept: „Dass man die Teilnahme am verschränkten Ganztagsunterricht verpflichtend macht, sehe ich als Verletzung der Wahlfreiheit der Eltern. Man sollte es sich aussuchen können“, meint Dornhofer. „Ich habe es schon beim Land nachprüfen lassen und herausgefunden, dass es nicht widerrechtlich ist, nur eines anzubieten.“

Dennoch, so die Schulinspektorin, werde sie versuchen auf die Gemeinde einzuwirken: „Was ist, wenn eine der Schulen voll ist und die Kinder dann in den Ganztagsunterricht gehen müssen, ohne es zu wollen? Es wäre nicht so viel mehr Aufwand, Nachmittagsbetreuung und einen nicht verschränkten Unterricht anzubieten.“

| NOEN

Dies sieht Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) anders: „Die Räume müssen anders konzipiert sein, beides anzubieten wäre ein Wahnsinnsaufwand.“ Man werde es aber nochmals abklären: „Die Situation, dass eine Schule voll ist, kann es aber in jeder Form einmal geben.“