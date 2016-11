Dass Andreas Beranek Winzer werden wollte, war dem 16-Jährigen schon immer bewusst: „Für mich war immer schon klar, dass ich Weinbauer werden möchte. Ich habe mich für die Weinbauschule Krems entschieden, da diese eine sehr praxisnahe Ausbildung bietet.“

Kein Wunder, dreht sich doch im Familienbetrieb alles um Weinanbau: „Meine Familie führt den Weinbau nun in der zweiten Generation. Mein Großvater hat in Rodaun einen Heurigen eröffnet und begonnen, Wein zu produzieren. Dieser Betrieb existiert noch heute, geführt von meinem Onkel. Mein Vater baute dann Ende der 90er-Jahre in Brunn am Gebirge den Heurigen, den er und meine Mutter seit bald 20 Jahren betreiben. Wir arbeiten eng mit meinem Onkel und seinem Sohn zusammen, sowohl im Weingarten als auch im Keller.“

Weil Andreas schon so früh mit der Materie in Berührung kam, ist es kein Wunder, dass er nun seinen ersten Award gewonnen hat: Eine Goldmedaillie für den Rotgipfler Auslese 2015. Andreas war dabei vor allem für Auslese und Verarbeitung zuständig. Diese Sorte wird auch in Zukunft einen Schwerpunkt des jungen Brunners darstellen: „Ich bin begeistert von den autochthonen Rebsorten Zierfandler und Rotgipfler. Sie sind weltweit einzigartig. Sie kommen nur in der Thermenregion, dem Weinbaugebiet, aus dem ich stamme, vor.“