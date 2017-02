Brunn am Gebirge

„Vor wenigen Tagen bekam ich einen Brief, in dem mir mitgeteilt wurde, dass auch die letzte Bank im Ortszentrum schließt. Vor wenigen Jahren waren noch mehrere Großbanken im Zentrum vertreten – heute keine mehr.“ Dieses verzweifelte Statement aus der Brunner Facebook-Gruppe zeigt, wie unangenehm die baldige Schließung der Bank Austria im Ortszentrum (Wiener Straße 1) für die Bevölkerung ist.

„Ja, tatsächlich, die Filiale wird im März zugemacht“, bestätigt Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ), der sich bis zuletzt dafür eingesetzt hatte, die Bank zu erhalten. Nun werde es für alte Leute schwierig: „Da es auch keinen Bankomat geben wird und somit nur die BAWAG am Franz Weiß-Platz bleibt, setze ich mich jetzt dafür ein, dass wenigstens ein Geldautomat ins Gemeindeamt kommt.“

"Wir setzen auf neuere und größere Filialen"

Immerhin habe die Bank Austria einen Shuttledienst angekündigt: „Er soll die erste Zeit eine Art Überbrückung sein. Dennoch verstehe ich es nicht ganz: Brunn ist eine wachsende Gemeinde und man vertröstet uns nach Perchtoldsdorf und Mödling.“

Auch Vizebürgermeister Gerhard Feichter (ÖVP) ist betrübt: „Man muss Banken aber auch Geschäftsleute motivieren, im Ortszentrum zu bleiben. Natürlich ändern sich die Zeiten, vieles wird eben online erledigt.“

Bank Austria-Pressesprecher Matthias Raftl erklärte: „Wir setzen auf neuere und größere Filialen. Da die Filiale in Perchtoldsdorf ausgebaut und modernisiert wird, schließen wir die in Brunn. Alle Mitarbeiter werden übernommen und wir denken, dass wir den Kunden mit längerer und besserer Betreuung ein Mehr an Service bieten können.“