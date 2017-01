Brunn am Gebirge

Eine 24-Jährige habe angegeben, am Dienstagabend in einer Wohnung von zwei Männern (19 und 24) sexuell missbraucht worden zu sein, teilte NÖ Polizeisprecher Markus Haindl am Mittwoch auf Anfrage mit. Die mutmaßlichen Täter - beide afghanische Staatsbürger - wurden vorläufig festgenommen.

Die Frau, eine österreichische Staatsbürgerin, dürfte den 24-Jährigen gekannt und sich mit ihm verabredet haben. Die Tatverdächtigen wurden laut Polizei rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Einvernahmen und Ermittlungen waren im Laufen.

"Die Angaben des Opfers und der Verdächtigen ergeben kein klares Bild", hieß es von der Polizei.