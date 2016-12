Wilhelm Radits (54) aus Brunn am Gebirge geht nach dem Altherren-Fußballtraining zum Parkplatz. Vor dem Auto sackt er zusammen. Herzinfarkt. Zwei Kicker-Kollegen finden den Reglosen zum Glück vor und beginnen mit der Reanimation. Radits hat überlebt und traf nun seine Retter: „Ich bin den beiden so unendlich dankbar, das lässt sich in Worten gar nicht ausdrücken.“

