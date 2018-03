Wegen drei Bankomat-Sprengungen und zwei Versuchen steht derzeit ein 42-jähriger Rumäne vor Gericht. Begonnen hat alles in der Wiener Straße in Brunn, wo die Raiffeisen-Filiale am 3. Oktober 2010 wie nach einem Bombenangriff aussah. Der Geldautomat wurde mittels eines Gas-Sauerstoff-Gemischs gesprengt, mit über 130.000 Euro traten die Täter die Flucht an. Dieselbe Handschrift konnten die Kriminalisten nach der Sprengung eines Bankomats der Raiffeisen-Filiale in Biedermannsdorf am 31. Jänner 2012 erkennen.

Über 60.000 Euro waren weg. Fast zwei Jahre später sollen dieselben Täter in Wels zugeschlagen haben; damals gab’s fette Beute: 212.000 Euro. Versuche in Wiener Neudorf (Erste Bank am 6. März 2014) und Wiener Neustadt (BAWAG PSK am 10. März 2014) scheiterten.

Im Jänner 2012 legte die Bande in der Raiffeisen-Filiale in Biedermannsdorf nach. | Dworak

Der Angeklagte bekannte sich „nicht schuldig“ und nannte eine Vertragsunterzeichnung und einen Bankbesuch in Rumänien als Beweis, dass er zwei der Taten sicher nicht begangen haben kann. Auf die Frage der Richterin, warum er zehn Alias-Namen in Deutschland hatte, meinte der Rumäne, er hätte sie für Asylanträge gebraucht. Die Richterin belastete den Verdächtigen weiter: „Sie sollen der Kopf einer Bande von Bankomat-Sprengern und Baugeräte-Dieben im großen Stil sein. Bei Ihnen wurden riesige Mengen von Baugeräten auf einem Ihrer Grundstücke gefunden.“

Der Angeklagte, der in Rumänien mehrere Firmen besitzt, erwiderte: „Den Großteil hab ich zurückgegeben. Es gab eine Anklage wegen Hehlerei in Rumänien.“

Vom „Bandenchef“ will er nichts wissen, seine vielen Reisen in Europa erklärt er mit „Urlauben mit Freunden“. Dass er öfters am „falschen Ort“ gewesen sein soll, sei Zufall. Der Prozess wurde vertagt, um via Videokonferenz Zeugen in Rumänien zu hören.